Kahramanmaraş'ta 24 adet silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta son bir haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 22 şüpheli, 24 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, huzur uygulamalarında ve bağ yollarında yapılan denetimlerde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için yoğun önlemler aldı.

Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı.

Mahalle ve parklara yönelik anlık süpürme şeklindeki huzur uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı.

Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edildi. Çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 3 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 10 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 9 kişi yakalandı.

Toplamda 22 şahıstan 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 6 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet havalı tüfek olmak üzere toplam 24 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 2 şahıs üzerinden suçtan kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla Yakalanan 22 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı.

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