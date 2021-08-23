Kahramanmaraş’ta 800 yıllık çınar ağacına yoğun ilgi

Kahramanmaraş’ta asırlara meydan okuyan 800 yıllık çınar ağacı, doğaseverlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

Onikişubat Avcılar Mahallesi'nde bulunan 800 yıllık çınar ağacı doğaseverlerin, fotoğrafçıların ve vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Yıllara meydan 800 yıllık ağacı görmeye geldiklerini söyleyen vatandaşlardan Beyza Abacı, “İri yapılı gövdesiyle çınar ağacı ilgi çekiyor. Avcılar mahallemize gelerek yıllara meydan okuyan çınar ağacını görmek istedik. Burada hem fotoğraflarını çektik hem de fotoğraf çekildik. Yıllara meydan okuyan bu çınar ağacını görmeyenler mutlaka ziyaret etsin” dedi.

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