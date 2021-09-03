Kuyumcudan altın bileziği çalıp kaçan şüpheli tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta bir kuyumcudan altın bileziği çalıp kaçan şahıs tutuklandı.

Olay, Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelmiş, kuyumcuya müşteri gibi gelen 21 yaşındaki Ahmet D. gözüne kestirdiği bileziği incelemek için önce kuyumcudan istemiş, bir müddet inceledikten sonra bilezik ile kaçmıştı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra yakaladı. Çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu öğrenilen Ahmet D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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