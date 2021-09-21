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Edebiyat Yolu'ndan günde 23 bin araç geçiyor Edebiyatın başkenti olarak nitelendirilen Kahramanmaraş ile özdeşleşen Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Abdürrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç ve Aşık Mahsuni Şerif, Ali Kutlay ve Hayati Vasfi Taşyürek'in ismi verilen Edebiyat Yolu'nda, 11 tünel ve 2 viyadük bulunuyor Edebiyat Yolu, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlıyor

İHA

Edebiyat Yolu'ndan günde 23 bin araç geçiyor Edebiyatın başkenti olarak nitelendirilen Kahramanmaraş ile özdeşleşen Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Abdürrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç ve Aşık Mahsuni Şerif, Ali Kutlay ve Hayati Vasfi Taşyürek'in ismi verilen Edebiyat Yolu'nda, 11 tünel ve 2 viyadük bulunuyor Edebiyat Yolu, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlıyor

KahramanmaraşGöksun arasındaki 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye, 80 dakikalık süreyi de 41 dakikaya indiren Edebiyat Yolu’ndan günde ortalama 23 bin araç geçiş sağlıyor. Türk edebiyatının önde gelen isimleri ise yol güzergahında bulunan 11 tünel ve 2 viyadükte yaşatılıyor.
Edebiyatın başkenti olarak nitelendirilen kent ile özdeşleşen Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Abdürrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç ve Aşık Mahsuni Şerif’in isimleri güzergahtaki tünellere, iki viyadüğe ise Ali Kutlay ve Hayati Vasfi Taşyürek'in ismi verildi.
6 milyar liraya mal olan yol üzerinde, gidişgeliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor. 570 metre 2 viyadük, 145 metre 3 köprü ve 734 metre 6 köprülü kavşak yer alıyor. Sürücüler için konforlu bir yolculuk sağlayan güzergahta, 65 santimetre kalınlıktaki 5 tabakalı asfalt yapısı ile dikkat çekiyor.
KahramanmaraşKayseri ve Gaziantep karayoluyla bütünleşen, doğubatı, kuzeygüney bağlantısının parçası olan ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunu sağlıyor.
Bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine de katkı sağlayacak olan yolda aylar önce Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Turnuvası da düzenlenmiş, yoğun katılım sağlanmıştı.

Bölgeleri birbirine bağlıyor
Edebiyat Yolu sayesinde bölgelerin birbirine bağlantı oluşturduğunu ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş Göksun Kayseri arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik yol 60 kilometreye indi. Bu güzergahta 11 tünel, 2 viyadük var. Bu yol sadece bu güzergahı birbirine yaklaştırmıyor, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu’yu birbirine bağlıyor. Günlük ortalama 23 bin aracın geçildiği ifade ediliyor. Bu rakam çok daha düşüktü ve yolun tamamlanmasıyla beraber trafik akışı arttı. Yol, yaklaşık 6 bin liraya yakın rakamla tamamlandı. Biz şiirle yolu buluşturduk, Cumhurbaşkanımızın da önerisi ve tavsiyesi ile bu yolun adını da Edebiyat Yolu yaptık" dedi.
Kahramanmaraşlı şair ve yazarların isimlerinin tüneller ve viyadüklerde yaşatıldığını ifade eden Başkan Güngör, "İleriye dönük bu tünellerde radyo yayınları ile şair ve yazarlarımızın eserleri yayımlanacak. Bu güzergahta iki edebiyat yolu oluşturacağız. Kentimize ait kültür ve turizminin ve edebiyatçılarımızın eserlerinin sergileneceği kültür evleri de yapacağız. İlk defa uluslararası edebiyat yolu bisiklet turnuvası düzenledik. Bu turnuvaya 200’ün üzerinde sporcu katıldı ve çok ilgi gördü” dedi.
Yol, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılarak hizmete sunulmuştu.

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