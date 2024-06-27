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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını söndürüldü - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta anız yangını çıktı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 01:46 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:46
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        Kahramanmaraş'ta anız yangını çıktı
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        Avşar Mahallesi'nde hasadı yapılan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 60 araç ve 100’e yakın personelin çalışmasıyla yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu söndürülen ve 600 dönüme yakın alanın etkilendiği yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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