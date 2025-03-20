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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı - Güncel haberler

        Ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı

        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan 3 sağlık personeli hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:30 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:30
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        Ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı
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        Akif Ö. idaresindeki ambulans, buzlanma nedeniyle Nurhak-Elbistan kara yolu Barış Mahallesi mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 3 sağlık personeli yaralandı.

        Ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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