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Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO 2023, Türkoğlu ilçesinde tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için Türkoğlu ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO 2023, Türkoğlu ilçesinde tanıtıldı
AA

Misak-ı Milli Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve ilgililer katıldı.

Mahçiçek, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ile ilçelerinin tüm dünyaya tanıtılması ve marka değerinin artırılması bakımından EXPO 2023'ün çok önemli olduğunu söyledi.

EXPO dünya fuarına Onikişubat ilçesinin ev sahipliği yapacağını anlatan Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkez ve ilçelerimizde EXPO 2023 projemizi hem anlatıyoruz hem de tanıtıyoruz. Kahramanmaraş için çok önemli bir proje. Kahramanmaraş'ın turizmine, istihdamına katkı sağlayacak uluslararası proje hazırlıklarımızı 2023'e kadar tamamlayacağız. EXPO dünya fuarı 6,5 ay sürecek. Biz buranın, yılın 365 günü faaliyette olması için ve bir yaşam alanı haline gelmesi için birçok proje ekledik. Ayrıca uğurböceği ve kelebek müzemiz olacak. EXPO 2023 için yapılan alana, yılın her günü Kahramanmaraş'ımıza, Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından insanlar gelecek."

Okumuş da Kahramanmaraş için vizyon içeren bir proje hazırlandığını, organizasyona her türlü katkıyı sunmaya çalışacaklarını ifade etti.

Toplantı, EXPO 2023 projesinin detaylarının anlatıldığı sunumlarla tamamlandı.

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