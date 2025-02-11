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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli! | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli!

        Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri de geliyor. Buna göre Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:19
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        Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli!
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        Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

        Öte yandan, ilçelerden Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca Pazarcık'ta 3, merkez Dulkadiroğlu'nda 19, Onikişubat'ta ise yaklaşık 20 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

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