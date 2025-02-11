Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli! Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri de geliyor. Buna göre Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 11.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:19 facebook

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