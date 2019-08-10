Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Kahramanmaraş'ta havai fişekler yangına sebep oldu

İHA

Kahramanmaraş’ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından atılan havai fişekler yangına sebep oldu

Kahramanmaraş

Yangın, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, beyaz bir otomobil ile mahalleye gelen kimliği belirsiz kişiler, havaya birkaç tane fişek fırlattı. Fırlatılan havai fişekler mahalledeki zeytin ağaçlarının yer aldığı arsaya düştü.

Araziye düşen yanıcı madde bir anda otluk alan ile zeytin ağaçlarının yanmasına sebep oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Mahalledeki görgü tanıkları yangına, beyaz bir otomobil ile gelenlerin havai fişek attıkları ve daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadıköy'de şüpheli paket paniği
GÜNDEMKadıköy'de şüpheli paket paniği
Aydın'da sulama kanalında düşen 2 kişi kayboldu
GÜNDEMSulama kanalında düşen 2 kişi kayboldu
Tokat'ta karayoluna dökülen yağ kazaya yol açtı
GÜNDEMKarayoluna dökülen yağ kazaya yol açtı
Yozgat'ta feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMYozgat'ta feci kaza!
Şanlıurfa-Suriye sınırına askeri sevkiyat
GÜNDEMŞanlıurfa-Suriye sınırına askeri sevkiyat
Manisa bayram namazı saati kaçta? 2019 Manisa namazı namazı vakti - Diyanet Kurban Bayramı namaz saatleri
GÜNDEMManisa bayram namazı saati kaçta?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dünden çok daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var
GÜNDEMOktay: Çok daha fazla ihtiyacımız var
Malatya bayram namazı saati kaçta? 2019 Malatya namazı namazı vakti - Diyanet Kurban Bayramı namaz saatleri
GÜNDEMMalatya bayram namazı saati kaçta?
İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı
GÜNDEMBakan Soylu trafik denetiminde
Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari araç kaza yaptı: 10 yaralı
GÜNDEMKaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X