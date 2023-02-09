Halen çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğü Kahramanmaraş'taki son durum ise dron ile havadan görüntülendi. Bir taraftan ses alınan noktalarda ekipler bir canlı daha kurtarmak için zamanla yarışırken, diğer taraftan da iş makinelerinden yoğun destek alınmaya başladı.