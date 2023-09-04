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        Haberler Gündem Politika Kahramanmaraş'ta yeni açılan bulvara Devlet Bahçeli'nin adı verildi

        Kahramanmaraş'ta yeni açılan bulvara Devlet Bahçeli'nin adı verildi

        MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ismi, Kahramanmaraş'ta yeni açılan bulvara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:10 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:10
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        Devlet Bahçeli'nin adı o bulvara verildi
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni açılan bulvara, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.

        Afşin Belediyesinin meclis kararı doğrultusunda Efsus Turan Mahallesi'nde Devlet Bahçeli'nin isminin verildiği yeni bulvar törenle açıldı.

        MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, törendeki konuşmasında, Bahçeli'nin Türk halkının kalbinde ve gönlünde yer tutan, Türk siyasi tarihinde çok önemli yeri olan siyasi bilge lider olduğunu söyledi.

        Afşin'de açılan bulvarda Bahçeli'nin ismini görmenin kendilerini mutlu edeceğini belirten Dora, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yolundan gitme şerefine nail olmuş bir insan olarak Afşin'de açılan bu bulvarda onun adını görmek, onun ismiyle insanların evlerine kavuşacak olmasını bilmek çok onur verici. Onun yolundan giden bir insan olarak. Bu kararı alan belediye başkanımıza ve bütün belediye meclis üyelerine de oy birliğiyle çıkmış olan bu karar için bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yuvalarımızın anahtarımızla kapısını açacağımız evlerimizin içerisine girerken bu yolla çok sık geçerek onun hayatımıza ve Türk siyasi tarihine kattıklarını daima anımsama, her zaman hissetme imkanı buluruz." diye konuştu.

        Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Bahçeli'nin önemli Türk büyüklerinden birisi ve Türkmen Beyi olduğunu söyledi.

        Açılışa, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Afşin Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Taşkale ile partililer katıldı.

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