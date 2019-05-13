Olay, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Gücüksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bolat, kuzeni Adnan Bolat ve arkadaşı Şamil Özden ile birlikte yeni aldığı tekneyi denemek için traktörün arkasına yaptırdıkları aparatla baraj göletine gitti. Ceylin Bolat, ağabeyi Vahap Bolat ve Alperen Özden de babalarıyla birlikte gölete gitti.

Tekneyi suya indiren Ahmet ve kuzeni Adnan Bolat ile Şamil Özden, birlikte göle açıldı. İddiaya göre bu sırada çocukların bulunduğu traktör hareket ederek gölete girdi. DHA'nın haberine göre; Ceylin Bolat, Vahap Bolat ve Alperen Özden boğularak hayatını kaybetti. Geri dönen Ahmet Bolat ve beraberindekiler çocukları bulamadı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin sualtı arama dalgıçları girdikleri gölette çocukların cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocukların cenazeleri Göksun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayı duyup hastaneye koşan çocukların aileleri ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de hastaneye gelerek çocukların ailesine başsağlığı dileyip, onları teskin etmeye çalıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.