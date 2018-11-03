Kahramanmaraşspor - Sivas 4 Eylül Bld. karşılaşma önü

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında Kahramanmaraşspor ile Sivas 4 Eylül Bld., 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. 10 puanlı Kahramanmaraşspor 12. sırada bulunuyor, Sivas 4 Eylül Bld. 15 puana sahip ve 8. sırada. Kahramanmaraşspor, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sivas 4 Eylül Bld., geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 443 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kahramanmaraşspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sivas 4 Eylül Bld. sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Kahramanmaraşspor son haftadaki Diyarbakır B.Ş.Diskispor müsabasında 2-1 yenildi.

Sivas 4 Eylül Bld. ise İstanbulspor maçında 2-0 yenildi.

Kahramanmaraşspor, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 5 gol yedi.

Sivas 4 Eylül Bld., dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sivas 4 Eylül Bld. 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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