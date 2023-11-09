İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
Yeni kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte 'rezerv alan' tartışması başladı. Artık şehir içindeki alanların da rezerv alan ilan edilebilecek olması kafaları karıştırdı. Yani Kadıköy'de, Üsküdar'da, Fatih'te ya da Bakırköy gibi merkez ilçelerde sokaklar, mahalleler rezerv alan ilan edilebilir mi? Bu durumda ne olur? AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'e sordum...
Yeni kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte bir tartışma başladı. Yasada, ‘rezerv alan’ tanımının değişmesi endişeleri beraberinde getirdi. Şöyle ki; yeni yasaya göre artık şehir içindeki alanlar da rezerv alan ilan edilebilecek.
Peki bu ne demek? Yani İstanbul’dan örnek verecek olursak misal Kadıköy’de, Fatih’te, Üsküdar’da, Bakırköy’de sokaklar ya da mahalleler rezerv alan ilan edilebilecek mi, orada yaşayanlar da başka yere mi gönderilecek? Tartışma bu eksende başladı ve başta İstanbullularda da bir kaygı yarattı açıkçası.
Kentsel dönüşüm yasasının mecliste kabulü ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte bana da çok sayıda soru geldi. İstanbul Kadıköy’den gelen bir soruyu paylaşmak isterim. Benim kentsel dönüşümle ilgili yaptığım haberleri ve TV’deki programlarımı takip eden bir vatandaş aynen şöyle yazmış: “Esra Hanım, Moda’da annemden kalma bir evim var. Başka da bir gayrimenkulüm yok. Şimdi bu yeni yasayla birlikte benim mahallem rezerv alan ilan edilirse ne olacak? Bana da şehrin dışında bir ilçede ev mi verilecek?”
Böyle onlarca soru aldım. Anladım ki kafalarda soru işaretleri ve kaygılar var. Bu soruları da AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’e sordum. Mustafa Demir bu yasanın hazırlık aşamasını yakından bilen bir isim ve aynı zamanda da eski Fatih Belediye Başkanı…
Mustafa Demir’e direkt şunu sordum: “Daha önce rezerv alan, şehir dışındaki alanlar için kullanılan tanımdı. Ancak yeni yasaya göre şehir içindeki alanlar da rezerv alan olabilir. Bu ne demek, yani şehrin göbeğinde Kadıköy’de, Üsküdar’da, Bakırköy’de, Fatih’te rezerv alan ilan edilecek sokaklar, mahalleler olabilir mi?
Şöyle yanıt verdi Mustafa Demir: “Meskun mahal alan içindeki rezerv alan demek boş alan demek. Yani yapıların olmadığı alanlardan bahsediyoruz. Bir sokağın ya da mahallenin olduğu alan rezerv alan ilan edilemez.”
"RİSKLİ YAPI DEĞİLSE KİMSE DOKUNAMAZ"
‘Peki, diyelim ki boş bir alan var şehir içinde ancak o alanın içinde de az da olsa bina var ne olacak o binalara?’ Bu soruma da şöyle yanıt verdi Mustafa Demir: “Rezerv alan ilan edildiğinde içinde binalar varsa ve riskli yapı da değillerse kimse onlara dokunamaz. Rezerv alan ilan ettiğinizde hepsiyle birlikte tasarrufta bulunamazsınız. Kimsenin gayrimenkulüne dokunulamaz. O yapılar depreme dayanıklıysa kimse dokunamaz.”
İSTANBUL’DA NERELER REZERV ALAN OLUR?
‘İstanbul’da merkez ilçelerde, rezerv alan ilan dilebilecek yerler var mı? Tespitler yapıldı mı? Örneğin hangi ilçelerde?’ diye sorduğumda da şöyle dedi Mustafa Demir: “Şehrin göbeğinde, merkez ilçelerde rezerv olabilecek yer yok. Kadıköy’ün merkezinde Fatih’te Üsküdar’da rezerv alan bulamazsınız.”