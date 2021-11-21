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Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden ölüm! İki kuzen elektrik akımına kapıldı - Haberler
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Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı

Burdur'da orta gerilim hattında bakım çalışması yaparken akıma kapılan İsmail Ünlü (20) yaşamını yitirdi, kuzeni Feyzullah Ünlü (24) ağır yaralandı

Kahreden ölüm! İki kuzen elektrik akımına kapıldı - Haberler
DHA

Burdur Merkez Kayaaltı Köyü'nde orta gerilim elektrik hattında sepetli araçla bakım çalışması yapan işçiler akıma kapıldı. İşçilerden İsmail Ünlü yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

DHA'nın haberine göre, yanında bulunan amcasının oğlu Feyzullah Ünlü (24) ise sepette kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmail Ünlü müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinin sepetten indirdiği ağır yaralı Feyzullah Ünlü ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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