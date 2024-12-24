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        Haberler Yemek Yapma Kahvaltıların yeni gözdesi: Çok katmanlı kruvasan sandviç tarifi! Adım adım kruvasan sandviç nasıl yapılır?

        Kahvaltıların yeni gözdesi: Çok katmanlı kruvasan sandviç tarifi!

        Sabah kahvaltılarınızı şölene dönüştürecek, zengin içerikleriyle doyurucu ve lezzetli bir kruvasan sandviç tarifine hazır mısınız? Hem gözlere hem damaklara hitap eden bu sandviç, enerji dolu bir günün kapısını aralamanız için ideal! İşte detaylı tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:23
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        Kahvaltılarınızı sıradanlıktan kurtarmaya ne dersiniz? Hem göze hem damağa hitap eden, bol malzemeli bir kruvasan sandviçle güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzet dolu bir tarif!

        2

        MALZEMELER

        1 adet taze ve iri kruvasan

        2 dilim füme hindi (veya jambon)

        2 dilim cheddar peyniri

        1 yaprak taze marul

        3-4 dilim domates

        2 dilim avokado

        1 adet haşlanmış yumurta (dilimlenmiş)

        1 tatlı kaşığı tereyağı

        1 tatlı kaşığı zeytinyağı

        1 tatlı kaşığı mayonez

        Bir tutam tuz ve karabiber

        3

        HAZIRLIK: KRUVASANI HAZIRLAMA

        Kruvasanı yatay olarak ortadan ikiye kesin. İç yüzeylerini hafifçe tereyağıyla yağlayın ve ızgara tavada 1-2 dakika hafifçe kızartarak çıtırlık kazandırın.

        4

        SOS HAZIRLIĞI

        Mayonezi bir kasede bir tutam tuz, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırın. İsteğe bağlı olarak içine bir tutam hardal ekleyerek daha yoğun bir lezzet elde edebilirsiniz.

        5

        KATMANLARI OLUŞTURMA

        Alt kata kızarmış kruvasanın alt kısmına hazırladığınız sosu sürün. Üzerine marul yaprağını yerleştirin. Ardından füme hindi dilimlerini ekleyin.

        6

        Domates dilimlerini ve avokadoyu ekleyin. Cheddar peyniri dilimlerini yerleştirerek kremsi bir doku kazandırın. Son olarak, dilimlenmiş haşlanmış yumurtayı ekleyin.

        7

        SANDVİÇİ TAMAMLAMA

        Diğer kruvasan parçasını üzerine kapatın ve hafifçe bastırarak malzemelerin birleşmesini sağlayın.

        8

        Kruvasan sandviçi çapraz bir şekilde ikiye bölerek şık bir sunum yapabilirsiniz. Yanında taze sıkılmış portakal suyu ve bir fincan kahveyle servis ederek mükemmel bir kahvaltı deneyimi yaratabilirsiniz.

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