'Kalabalık Duası' Kadıköy Boa Sahne’de

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları, “Şatonun Altında”dan sonra yepyeni bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan “Kalabalık Duası”nı seyirciyle buluşturuyor. Volkan Çıkıntoğlu’nun kaleme aldığı, Tolga İskit’in de oyunun anlatıcısı olarak unutulmayacak bir performans sergilediği “Kalabalık Duası”, 27 Mayıs’ta İstanbul Kadıköy Boa Sahne’de sahnelenecek.

Güray Dinçol’un yönetmenliğiyle sahneye taşınan “Kalabalık Duası”, anlatının fiziksel ve disiplinler arası olanaklarının peşine düşüyor. Günceli ve gelenekseli, akılcı ve mistik olanı, delilik ve bilgeliği İstanbul fonunda merkeze alan oyun, sezonun en dikkat çekici yapımları arasında yer alıyor. Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.