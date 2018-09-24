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Terenin çiğ ve saplarıyla tüketilmesi önerilir; ancak salata içinde ya da yemeklerle de tüketilebilir. Genelde ıspanak bilinse de tere, demiri en zengin oranda içeren yeşillerdendir. Kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan tere, linolik yağ asitleri ve kalsiyumu da yoğun oranda içerir. Tere tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de taze olması ve kesinlikle sararmamış olmasıdır.