DHA'nın haberine göre, Körfez ilçesinde yaşayan Mehmet Koçer, 40 yıl önce bir fabrikaya iş başvurusunda bulundu. Fabrika yöneticileri Mehmet Koçer'in sağlık kontrolünden geçmesini istedi. Muayeneye alınan Mehmet Koçer'e doktor kalbinin sağ tarafta attığını ve karaciğer ve apandisit gibi iç organlarının da ters yerde olduğunu söyledi. Mehmet Koçer kalbinin ve diğer organların ters yönde olduğunu öğrendi. İnşaatlarda kalfalık yapan Mehmet Koçer, sağlığında herhangi bir sorun olmazken, yıllar sonra emekli oldu.

Organlarının ters yönde olduğunu bir fabrikaya iş başvurusu yaptığı zaman öğrendiğini söyleyen Mehmet Koçer, "1978 yılında bir rapor için hastaneye gittiğimde akciğer filmimin çekilmesini istediler. Hastanede röntgen filmlerim çekildi. Sonra beni çağırıp muayene etmek istediler. Sebebini sorduğumda bana kalbimi farklı yerde gördüklerini söylediler. Beni muayene ettikten sonra bana kalbimin sağ tarafta olduğunu söylediler. Hastaneye gittiğim zaman bunu mutlaka doktorlara bildirmemi söylediler. Bende ondan sonra bütün hastanelere gittiğimde bunu devamlı söylüyorum. Hatta bir doktora gittiğimde bana tarama yaptıkları sırada apandisitimin de ters olduğunu söylediler. Bu durumu her seferinde doktorlara iletmemi istediler. Organlarımın ters olduğunu öğrendiğimde hiç korkmadım, heyecanlanmadım. Allah'ın yarattığı bir insanım sonuçta. Bir stresim, korkum olmadı" dedi.

ÇEVREMDEKİ İNSANLAR ÇOK ŞAŞIRIYOR

Mehmet Koçer kalbinin sağda attığını söylediği zaman çevresindeki insanların çok şaşırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kalbimin sağ tarafta olduğunu ve organlarımın ters yerde olduğunu söyleyince çevremdeki insanlar şaşırıyor. Bana 'Olur mu böyle şey?', 'Sağda kalp mi olur?', 'Sen nereden bunu öğrendin?' gibi soruları devamlı soruyorlar. Bende onlara doktorların öyle söylediğini söylüyorum. Zamanla bugüne kadar bu şekilde geldik. Çevremde benim gibi organları ters olan başka birini duymadım, görmedim. Olası bir kaza durumunda üzerimde bir işaret bulunması gerekiyor. Örneğin bir kalp krizi esnasında yardıma gelen kişi kalp sağda mı ya da solda mı diye kontrol etmeyebilir. Kalp masajını yanlış yere yapabilir. Ben devamlı doktorlara gittiğimde kalp ultrasonu falan çektireceksem bazen doktorlara durumu özellikle söylemiyorum, biraz zorlansın diye. Doktorlar kalp ritmini arıyorlar bazen biraz fazla bastırıyorlar ellerindeki aleti. O zaman bir de sağ tarafa bakın belki orada olabilir diye söylüyorum. Bir keresinde doktorun biri kalbimin sağda olduğunu anlayınca hocasını çağırdı. Daha önce böyle bir şey görmediğini söyleyerek bu hastaya ben bakamam dedi. Hocayı çağırdılar, hoca da geldi kontrollerimi o yaptı. Bugüne kadar organlarım ters olduğu için sağlık konusunda herhangi bir sorun yaşamadım."

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