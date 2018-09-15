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Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar

27.06.2018 - 07:54 | Güncelleme:

Eski fotoğraflara bakıp, eskileri hatırlamaktan mutlu olanlardansanız, biraz mutluluk depolamaya ne dersiniz? Dedesinden bir köpek yavrusu hediye alan küçük çocuktan, fotoğraf çektirirken utanan çifte, işte mutluluk verici birkaç tarihi fotoğraf...

  • 1 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    1 | 45

    Farklı mezheplere sahip karı kocanın mezar taşları, 1888 Hollanda. Farklı mezheplere sahip olduklarından aynı mezarlığa gömülmelerine izin verilmeyince, onlar da birlikte olmanın çaresini mezar taşlarında bulmuşlar. Mezar taşlarından uzanan eller birbirini tutuyor.

  • 2 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    2 | 45

    Genç bir kadın köpeğiyle beraber ip atlarken, 1940'lar

  • 3 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    3 | 45

    Mutluluktan birkaç saniye öncesi, 1955

  • 4 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    4 | 45

    Fotoğrafları çekilirken gülmemeye çalışan bir çift, 1890'lar

  • 5 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    5 | 45

    Köpeğinin su içmesine yardım eden ufaklık

  • 6 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    6 | 45

    Savaşta bir asker, annesiz kalmış yavru bir kediyi beslerken

  • 7 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    7 | 45

    İkinci Dünya Savaşı sıralarında Avusturyalı çocuk yeni bir çift ayakkabıya kavuştuğunda

  • 8 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    8 | 45

    Köpeğine şarkı çalan minik kız çocuğu

  • 9 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    9 | 45

    Süt içmek için sırasını bekleyen siyah kedi, 1954

  • 10 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    10 | 45

    Kulaklık sayesinde ilk kez kulakları işiten Harold Whittles adlı çocuk, 1974

  • 11 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    11 | 45

    Hayvanlar tedavi sırasında terapi amaçlı olarak kullanılırken, 1956

  • 12 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    12 | 45

    Mutlu bir kız çocuğu kedisiyle birlikte poz verirken, 1959

  • 13 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    13 | 45

    İkinci Dünya Savaşı sırasında Rus askerleriyle beraber uyuyan yavru köpek

  • 14 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    14 | 45

    Bir otel çalışanı, sokaktaki yavru köpekle konuşurken, 1938 Londra

  • 15 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    15 | 45

    Küçük kız ve kurbağası, evcil hayvan panayırındayken, 1936

  • 16 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    16 | 45

    Küçük bir kız penguenlerle el ele hayvanat bahçesinde dolaşırken, 1937 Londra

  • 17 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    17 | 45

    Christina Goldsmith, yavru bir köpeği öperken, 1950

  • 18 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    18 | 45

    Star Wars'un Prenses Leia'sı Carrie Fisher, annesi Debbie Raynols'ı sahne arkasında izlerken, 1963

  • 19 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    19 | 45

    Yatağını en iyi arkadaşıyla paylaşan çocuk

  • 20 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    20 | 45

    Saipan Savaşı sırasında muzunu keçi yavrusuyla paylaşan bir asker, 1944

  • 21 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    21 | 45

    Küçük bir kız telefonda konuşuyormuş gibi yaparken, 1958 Japonya

  • 22 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    22 | 45

    Postacı Christmas öncesi hediyeleri ve mektupları sahiplerine ulaştırmaya çalışırken, 1929

  • 23 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    23 | 45

    Genç bir kadın üniformalı bir Amerikan askerini  tren istasyonunda öperken, 1945

  • 24 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    24 | 45

    Küçük Parisli bir çocuk elinde ekmekle evine koştururken, 1952

  • 25 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    25 | 45

    Gözleri görmeyen bir kadın, köpeğinin gözetiminde havuzda yüzerken, 1966

  • 26 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    26 | 45

    Çocuklarla dans eden rahibe, 1964

  • 27 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    27 | 45

    Sevgililer Günü'nde Amerikan askerine minik bir öpücük veren Fransız Kız, 1945

  • 28 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    28 | 45

    Şampiyon köpek, küçük sahibi Dorothy Horder tarafından Crufts Köpek Gösterisi sırasında seviliyor, 1935 Londra

  • 29 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    29 | 45

    Lunaparkta eğlenen kadınlar, 1958

  • 30 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    30 | 45

    Genç erkekler Marilyn Monroe'yu plajda gökyüzüne fırlatırken, 1948

  • 31 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    31 | 45

    Sokak müzisyeni ve küçük kız

  • 32 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    32 | 45

    Yavru ayı, bir kap dolusu bal yerken, 1950

  • 33 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    33 | 45

    Savaştan evine dönen bir asker, 1940'lar

  • 34 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    34 | 45

    Kozmetik firması çalışanı, rujların zararsız olduğunu kanıtlamaya çalışırken, 1960

  • 35 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    35 | 45

    Savaşta sağlık görevlisi yavru kuşları beslerken

  • 36 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    36 | 45

    Fransız çocuk kendisini Hindistanlı askerlere tanıtırken, 1914

  • 37 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    37 | 45

    Çocukluğun tadını çıkaran minik çocuklar

  • 38 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    38 | 45

    Kraliçe Elizabeth, köpekleriyle kraliyet at gösterisini izlerken, 1973

  • 39 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    39 | 45

    Amerikan askeri, evcil hayvanı kanguruyu eğitirken, 1942

  • 40 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    40 | 45

    Bisiklet yarışçısı Wally Kilminster, köpeğiyle köpük banyosu yaparken, 1934

  • 41 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    41 | 45

    Rahibeler Pasifik Okyanusu'nda eğlenirken, 1960

  • 42 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    42 | 45

    Hector Morgan, savaştan evine döndüğünde, 1945

  • 43 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
    43 | 45

    Genç asker küçük bir domuzu kucaklarken, İkinci Dünya Savaşı sıraları Londra

  • 44 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
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    Sirkte doğan bebeğin arabasını fil iterken, 1958

  • 45 Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
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    New York City'de 143 yılında Ice Bucket Challenge yapan genç kadınlar

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YORUMLAR 7
  • Misafir 28 Haziran 2018 Perşembe 09:25
    Hepsi samimiyet kokuyor ... bakmaya doyamadım
  • Misafir 28 Haziran 2018 Perşembe 08:52
    Süperdi
  • Misafir 28 Haziran 2018 Perşembe 00:32
    Gülümsemeler sahte değil gerçek. O zamanın insanları içten ve samimi. Hayatın değeri var aşkın ve sevginin. Kin yok nefret yok kandırmak yok. Ufacık bir şeyle mutlu olabilmek mümkün. Ve ozamanın kadınları daha zarif daha bir hanımefendi ve daha güvenilebilir. Erkekleri ise beyfendi kibar güvenilir. Paraya değil insana değer verilen zaman işte resimlerdeki o zaman. Şimdiki zaman berbat açıkçası
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