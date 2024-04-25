Kaldırımda oturanlara saldırı

İHA'nın haberine göre; olay, saat 20.30 sıralarında Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla olay yerine gelen şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş etmeye başladı.

Fotoğraf: İHA ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ Biri ağır 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından saldırganlar olay yerine geldikleri hafif ticari araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.