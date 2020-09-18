Kale Belediye Başkanı Koca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Kale Belediye Başkanı Koca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Malatya'nın Kale Belediye Başkanı Murat Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

koronavirüs
AA

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 günlük karantina süreciyle tedavime evimde başladım. Allah’a şükür sağlık durumum iyi. Rabb'im bütün hastalara şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aydın’da koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler
SAĞLIKAydın’da kamu kurumlarında HES Kodu zorunluluğu
Kars ve Kütahya’da Kars ve Kütahya’da koronavirüs karantinaları
SAĞLIKKars ve Kütahya’da koronavirüs karantinaları
Son dakika... Bakan Koca'dan koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalar
SAĞLIKYeni vaka sayısı belli oldu
Koronayı yenen belediye başkanından çarpıcı açıklama
SAĞLIKKoronayı yenen belediye başkanından çarpıcı açıklama
Devletler aşının peşinde
SAĞLIKDevletler aşının peşinde
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan flaş açıklama! "Salgın yeniden şiddetlendi" - Haberler
SAĞLIKBakan Koca: Salgın yeniden şiddetlendi
Aşı araştırması! 5.9 milyar dozun yarısını AB ülkeleri rezerve etti!
SAĞLIKAşı araştırması! 5.9 milyar dozun yarısını kim ...
18 Eylül Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Bugünkü korona tablo
SAĞLIKEn güncel Koronavirüs tablosu
Diş ağrısı neden olur? Sebepleri nelerdir?
SAĞLIKDiş ağrısına yol açan etkenler
Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
SAĞLIKKars'ta yeni koronavirüs karantinaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X