Kale Grubu, doğduğu topraklar olan Çanakkale’ye hizmet etme sorumluluğu ile paydaşı olarak destek verdiği projelere, Kale Çanakkale Bisiklet Festivali’nin üçüncüsü ile devam ediyor. Kale Grubu’nun isim sponsoru olduğu festival bu yıl 3-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ve bisiklet severler 2 gün boyunca 2 ayrı kıtada tarihin izinde sürüş yapacaklar.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı desteğiyle GTP Turizm organizasyonuyla hayata geçen festivalde, hizmet ve güvenlik seviyesini en üstte tutmak adına kayıtlar sınırlı tutuldu. Sadece 1.500 kişinin pedal çevireceği organizasyona katılım sağlamak isteyenler, 1 Nisan’dan itibaren https://www.canakkalebisikletfestivali.com adresinden kayıt olmaya başladılar.
TARİH, DOĞA VE SPORUN İÇ İÇE OLDUĞU BİR PROGRAM
Bisiklet sporunu seven katılımcılarla birlikte tarih, doğa ve sporu bir arada sunan bir hafta sonu etkinliği, bir anı turu olarak planlanan festival, 3 Mayıs’ta iki gün sürecek olan fuar etkinliğinin açılışı ile başlayacak. Bisiklet festivalinin ikinci günü olan 4 Mayıs’ta, dünyanın en önemli antik yerleşmelerinden Troya kentine sürüş şeklinde gerçekleşecek “Troya” etabı düzenlenecek. Turun ilk etabının geçtiği bu güzergâh, geçtiğimiz Ekim ayında açılan Troya Müzesi’ne de ev sahipliği yapmasından ötürü yeni bir cazibe noktası olarak öne çıkıyor. Festivalin aynı günü ayrıca, Çanakkale genelindeki ortaokul ve liselerin katıldığı “Okullarımız ile Sürüyoruz” etabı da gerçekleşecek. Bisiklet festivalinin üçüncü günü olan 5 Mayıs’ta bisikletçiler, bundan 104 yıl önce tarihin en büyük mücadelelerinden birine ev sahipliği yapmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözünün yazıldığı yerde, “Tarihi Gelibolu Yarımadası” etabında pedal çevirecek. Etabın bitişiyle bisikletlilere Namazgâh Tabyası önünde madalyaları ve katılım belgeleri dağıtılacak.
İki gün sürecek toplam 122 kilometrelik bu özel turda bisikletçiler, 113 tarihi ve turistik noktanın arasından geçiş yaparak binlerce yıllık tarihe ve kültürel mirasa tanıklık eden benzersiz bir parkurda sürüş deneyimi yaşayacak ve ülkemizin en özel bisiklet festivalinin bir parçası olacak.
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