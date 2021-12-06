Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş de bölgede önemli kaya mezarları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bize düşen de bu güzelliği koruyup en doğal şekilde gelecek nesillere bırakmak. Kastamonu'daki fotoğrafçılar için burası önemli bir yer. Zaman zaman fotoğrafçı arkadaşlar, bireysel ya da toplu olarak Kastamonu içinden ve dışından gelerek bu güzelliği fotoğraflıyorlar. İl dışından fotoğrafçılar sık sık buraya foto safari düzenlenmekte. Bu fotoğraflar anıt mezarın tanınırlığına katkı sağlamaktadır."