Kalk Gidelim dizisi 29. bölümüyle 9 Haziran'da sezon finali yapmıştı. Dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen yeni sezon için detaylar gelmeye başladı. TRT 1'de yayınlanan Kalk Gidelim dizisinin 30. bölüm yani yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki, Kalk Gidelim yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Kalk Gidelim yeni sezon fragmanı ve tarihi...

KALK GİDELİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kalk Gidelim dizisinin 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanla birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu. Kalk Gidelim 30. yeni bölümüyle 28 Temmuz Cumartesi günü yeni sezona başlayacak.

İşte Kalk Gidelim yeni sezon fragmanı;

KALK GİDELİM 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Seyfettin, Hale’nin evinde Meryem’e yakalanınca Meryem, Sevda’ya bir şey söylemesin diye yalvarır. Fakat kendisi hiç beklenmedik şekilde bir pot kırar ve Sevda, Seyfettin’in peşine düşer.

Nurcan, İstanbul’daki evlerinin satılmasıyla ilgili sonucu öğrenir ve veda mektubu yazıp evi terk eder. Mustafa Ali, Nurcan’ın gitmesinden dolayı yıkılır, ne kadar çabalasa da kendisine ulaşamaz. Bu sefer Nurcan’ın ciddi olduğunu anlayan Mustafa Ali artık net bir karar vermek zorundadır. Diğer yandan Melisa’nın da İstanbul’a dönmesinde sonra Canberk ikileme düşer ve dedesiyle durumu istişare eder. Ya Melisa’nın peşinden gidecek ya da köyde kalacaktır.

Şakir, Dudu’nun hoşuna giden havuzlu villayı kiralamak yerine satın almak için harekete geçer fakat başına ummadık olaylar gelir. Ve bütün bunların sorumlusu olarak da Veli’yi görür. Veli ise Duru’yla ilgili attığı adımların sonucuna ulaşmak üzeredir. Halim, Badegül ile birlikte hayatının en güzel günlerini yaşarken Seyfettin, Meryem’e hiç beklenmedik bir anda Halim ve Badegül ile ilgili kararını söyleyip harekete geçer.