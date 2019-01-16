Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Küçük, kalp pili veya şok cihazı takılı olan hastalara uyarılarda bulundu.

İHA'nın haberine göre; Sivas Numune Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Küçük, “Kardiyoloji Kliniğimize son dönemde ilaç tedavisinin artması, hem de teknolojik gelişmelerle birlikte kalp yetmezliği hastalığının tanı ve tedavisinde ciddi adımlar atmış bulunmaktayız. Teknoloji ile birlikte kalp hastalarına kalp pilleri takılmakta. Bu kalp pilleri hem yaşam kalitesini artırmakta, hem de mortaliteye katkısı olan piller takılmaktadır” dedi.

Üç tür kalp pilinin bulunduğunu ifade eden Uzm. Dr. Küçük, “Nabız düşüklüğü olan hastalara taktığımız piller, ani ölümü engellemek için taktığımız piller ve hastanın kalp gücünü artırmak için taktığımız piller olmak üzere 3 tür kalp pili bulunmaktadır” dedi.

KALP PİLİNİN MARKA VE MODELİ BİLİNMELİ

Dr. Uğur Küçük, hastaların takılan kalp pillerinin marka ve modelini bilmesinin faydalı olacağını belirterek, “Takılan kalp piline ait temel bilgileri içeren bir kart hastaya verilmektedir. Bu kart her zaman hastanın yanında muhafaza edilmelidir. Hastaların pillerinin marka ve modellerini bilmeleri faydalarına olacaktır. Mikrodalgalar, telsiz telefonlar, elektrikli battaniyeler, elektrikli tıraş makineleri, ısıtıcı pedler, televizyonlar ve uzaktan kumandalar, bilgisayarlar ve saç kurutma makinaları gibi örnekleri çoğaltmak mümkün olup bu cihazlar kalp pili açısından önemli bir risk değildir. Hastalar bu ve benzeri soruları olduklarında mutlaka doktorunu sormaları gerekir. Örneğin; elektromanyetik dedektörler, özellikle havaalanı ve alışveriş merkezlerinde sık rastlamaktayız. Bu cihazlardan uzak durmaları gerekmektedir. Hastanelerde sıklıklar tanı amaçlı kullanılan röntgen (X) ışınlarının ise sakıncası yoktur” ifadelerini kullandı.

CEP TELEFONU KULLANIRKEN DİKKAT!

Cep telefonu kullanımı ile ilgili bilgiler veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Küçük, “Herkesin merak ettiği diğer bir konu ise cep telefonu kullanımı. Hastalar, etkileşimden sakınmak için, daima cep telefonlarını pil jeneratörlerinden en az 15 cm uzakta tutmalıdır. Hastalarımıza, cep telefonlarını kalp pilinin bulunduğu yerin karşı tarafındaki kulağa tutarak kullanmasını tavsiye ediyoruz. Takip sıklığı pilin takılma zamanına, pilin özelliğine ve hastanın durumuna göre değişmektedir. Genellikle ilk kontrol işlemden 1-2 ay sonra yapılmalıdır. Hastanın durumuna göre belirlenen rutin kontroller mutlaka yapılmalıdır" şeklinde konuştu.