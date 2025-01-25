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        Haberler Sağlık Kalp rahatsızlığı olan çocuklar, enerji içeceğinden uzak durmalı | Sağlık Haberleri

        Kalp rahatsızlığı olan çocuklar, enerji içeceğinden uzak durmalı

        Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cemşit Karakurt, enerji içeceklerinin çocuklarda ve gençlerde oluşturduğu ciddi sağlık risklerine dikkat çekerek, özellikle kalp problemi olan çocuklarda tehlikenin katlanarak arttığını vurguladı. Prof. Dr. Karakurt, "Normal sağlıklı insanlarda bile normal dozlarda ciddi ritim problemleri, taşikardilere sebep olabiliyor ama aynı zamanda kalp problemi olan çocuklarda da mevcut olan durumun kötüleşmesine ya da ağırlaşmasına, bazen ani kardiyak ölüme sebep olabilecek bir ürün. Dolayısıyla da kısıtlanması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:32 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:32
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        Enerji içecekleri o çocuklar için ölümcül!
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        Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cemşit Karakurt, enerji içeceklerinin çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Karakurt, enerji içeceklerinin kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

        Enerji içeceklerinin özellikle gençler ve sporcular arasında yaygınlaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Cemşit Karakurt, içeceklerin içerdiği yüksek kafein, L-karnitin, taurin, ginseng gibi bileşenlerin yanı sıra yoğun şeker miktarının kalp ve metabolizma üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu ifade etti. Karakurt, yapılan araştırmalarda enerji içeceklerinin kan basıncında artış, kalp hızında yükselme, kalp ritim bozuklukları (aritmi) gibi sorunlara neden olduğunun tespit edildiğini belirterek, şöyle devam etti: “Sadece kafein ve içerdiği diğer ürünler yanında yoğun şeker içeriği nedeniyle de obezite riski oluşturmakta, insülin direncinde artışa sebep olmakta ve metabolik sendrom dediğimiz olayın ortaya çıkışını hızlandırmaktadır.”

        KALP PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLARDA RİSK DAHA BÜYÜK

        Prof. Dr. Karakurt, kalp hastalığı olan çocukların enerji içeceklerinden özellikle uzak durması gerektiğine dikkat çekerek, “Normal sağlıklı insanlarda bile normal dozlarda ciddi ritim problemleri, taşikardilere sebep olabiliyorlar ama aynı zamanda kalp problemi olan çocuklarda da mevcut olan durumun kötüleşmesine ya da ağırlaşmasına bazen ani kardiyak ölüme sebep olabilecek bir ürün. Dolayısıyla da kısıtlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

        Prof. Dr. Karakurt, enerji içeceklerinin aşırı dozda tüketilmesi durumunda toksisiteye neden olabileceğini ve bu durumun irritabilite, nöbetler ve diğer nörolojik belirtiler ile kendini gösterebileceğini söyleyerek, bu ürünlerin bazı durumlarda kanama ve pıhtılaşma problemlerine de yol açabileceği uyarısında bulundu.

        "ÇOCUKLARDA KULLANIMI KISITLANMALI"

        Prof. Dr. Karakurt, enerji içeceklerinin sağlıklı bireylerde bile ciddi kalp ritim problemlerine yol açabileceğini, ancak özellikle kalp problemi olan çocuklarda durumun daha da tehlikeli hale geldiğini belirterek, bu tür içeceklerin tüketiminin kısıtlanması gerektiğini söyledi. Enerji içeceklerinin içerdiği kafein miktarının 85 ila 300 miligram arasında değiştiğini belirten Prof. Dr. Karakurt, bunun dışında ürünlerin içerdiği bitkisel bazlı bileşenlerin de sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin altını çizdi. Prof. Dr. Karakurt, hem sağlıklı bireylerde hem de kalp rahatsızlığı olan kişilerde enerji içeceği tüketiminin riskli olduğunu ve tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

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