Kolesterol, vücudun normal işleyişi için gereken bir yağ türüdür ancak yüksek kolesterol seviyeleri, kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yani kolesterol, kan damarlarına yapışarak plak oluşturabilir, bu da damarların tıkanmasına ve kan akışının engellenmesine yol açabilir. Bu yüzden haberimizde sizin için kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilecek bazı besinleri derledik. İşte, detaylar...