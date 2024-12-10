Kalpazan final bölümde neler oldu? Kalpazan 8. bölüm izle
Kalpazan dün akşam final bölümü olan 8. bölüm ile ekrana geldi. Peki, Kalpazan finalde neler oldu? İşte, son bölümde yaşananlar ve 8 bölümü de tek parça ve kesintisiz olarak izleyebileceğiniz linkler...
Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan dün akşam 8. ve final bölümü ile ekranlara geldi. Haberimizde final bölümünde yaşananları ve bu zamana kadar yayınlanan tüm bölümleri bulabilirsiniz. İşte, Kalpazan 8. bölüm ve diğerlerini kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
KALPAZAN FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kalpazan'ın Final Bölümünde; Adem, Tarık, Bayram bir aradadır. Tarık, Bayram’ın onu sattığını anlar ve ona karşı bilenir. Adem, onları birbirlerine düşürdüğü için mutludur. Ayşe, eski eşi Fuat’ın bir işler karıştırdığını ortaya çıkarmaya çalışır.
KALPAZAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Bu esnada ona Kartal ve İsa destek olur. Eve tamirci olarak giren Kartal, Fuat’ın eşyaları arasında ipucu bulur. Ayşe’nin eline, hem işi hem de velayeti için bir koz geçer. Kuru temizlemeciye gelen İrfan tüm düzeneği görür ve her şeyi anlar. Orhan İrfan’ı yakalar ve alıkoyar.
KALPAZAN FİNAL BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Canan, Mina ve Adem arasında bir şey olduğunu düşündüğü için Mina’ya kötü davranır. Her biri kendi kaderini yaşar. Olan bitenler sonrası Adem kendini toparlamaya çalışsa da başaramaz. İtirafta bulunmak için soluğu Ayşe’nin yanında alır. Ama Ayşe’nin ona ilginç bir teklifi vardır.