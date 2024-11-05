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        Haberler Bilgi Gündem Kalpazan son bölüm izle! Show TV Kalpazan 3. bölüm tek parça, kesintisiz, HD seyret

        Kalpazan son bölümde neler oldu? Kalpazan 3. bölüm izle

        Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan, dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesi ile yine izleyiciye keyifli bir akşam yaşattı. Kalpazan'ın yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için tek parça ve kesintisiz izleyebileceğiniz linki haberimizde paylaştık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 08:57 Güncelleme: 05.11.2024 - 08:58
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        Show TV’de yayınlanan ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi Kalpazan, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. 3. bölümüyle ekrana gelen diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için tek parça ve kesintisiz izleyebileceğiniz linki haberimizde paylaştık.

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        KALPAZAN 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kalpazan'ın 3. bölümünde; Mesut’un kazayla ölümü Adem’i sarsar. Sıradan bir adamken şimdi de katile dönüşmüştür. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını düşünür. Gerçekler ortaya çıkarsa ailesini tamamen kaybedeceğini çok iyi bilir.

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        KALPAZAN SON BÖLÜM ÖZETİ

        Korkuları ve kaygıları tetiklenince, ailesinin kendisinden nefret etmemesi için bir karar verecektir.

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        Canan olan bitene anlam veremezken işler iyice arap saçına döner. Kartal ise çarptığı polis memuru Ayşe’ye vicdanen yakınlaşırken Ayşe’nin boşandığı kocasının polis amiri çıkması dengeleri bozacaktır.

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        İki kardeş Mesut yüzünden başka bir belaya sürüklenirken, şeytanla bir kere anlaşıp bin kere bozulamayacağını öğreneceklerdir.

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        KALPAZAN 3. BÖLÜM İZLE

        Kalpazan son bölümünü kaçıranlar aşağıdaki linkten kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde 3. bölümü izleyebilir.

        KALPAZAN 3. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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