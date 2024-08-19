Kamala Harris'in gecesi: Demokrat Parti kongresi toplanıyor

Başkan Joe Biden'ın 2024 Başkanlık Seçimleri'nden çekilmesinin ardından Demokrat Parti'nin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in etrafında toplanması, bu hafta Chicago'daki Demokrat Parti kongresinde resmiyete kavuşacak.

Harris ve başkan yardımcısı adayı olarak belirlediği Walz'ın, eski Başkan Donald Trump ve Trump'ın başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü JD Vance'e karşı kurultayda 'özgürlük' mesajlarına ağırlık vermesi bekleniyor.

Kongrenin İsrail ve Hamas arasında devam eden savaşla ilgili ateşkes mesajını öne çıkaracağı tahmin ediliyor.

Demokrat Parti Alabama Senatörü Doug Jones, "Bugünlerde Demokratlarda gördüğünüz saf neşe inanılmaz. Harris'in, kampanyasının ve şimdi de Tim Walz'ın olası bir Donald Trump-JD Vance yönetiminin yaratacağı hayal kırıklığı ve dehşet duygusundan faydalanma biçimi gerçekten olağanüstü. İnsanlar bağış yapmak için ortaya çıkıyorlar. Gönüllü olmak için ortaya çıkıyorlar. Bu kanıtlanabilir bir şey" dedi.

Ancak Demokratlar havanın hiç değişmemesini umsa da, her iki partinin yetkilileri de Harris'in kampanyasının zorlu problemlerle karşı karşıya olacağı konusunda hemfikir.

Harris ve Trump 10 Eylül'deki ilk münazaralarında karşı karşıya gelecekler ve orada gösterilecek iyi bir performans Harris'in 'balayını' uzatabilir.

Ancak asıl soru, olumlu havanın ne kadar süreceği.

United Center'ın ne kadar büyük bir festivale ev sahipliği yapacağı, Taylor Swift ve Beyonce gibi büyük isimlerin sahneye çıkıp çıkmayacağı konusunda spekülasyonlar yapılıyor.

Kamala Harris, beş ay daha Biden'ın sağ kolu olmaya devam edecek. ABD basınına yansıyan bilgilere göre Biden, Chicago'da kahraman gibi karşılanmaya hazırlanıyor. Demokratlar son bir aydır birçok mitingde "Teşekkürler Joe" pankartları açtı.

Harris'in ekibiyle bağlantıları olan Demokrat stratejist, "Böylesine özverili bir hareket için muazzam bir övgüyü hak ediyor. Eminim pazartesi günü konuşacağı zaman büyük bir karşılama olacaktır."

Kongre, Gazze'deki savaşı nasıl ele alacak?

Biden'ın tartışmaları ve yaşı siyasi kariyerini sona erdiren başlıca faktörler olsa da, Gazze'deki savaşı ele alışı nedeniyle soldan gelen eleştirilerle de boğuştu. Ve bu eleştiriler artık Demokratların adayı olmadığı için ortadan kalkmayacak.