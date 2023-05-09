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Kamu işçisi kimdir ve kimleri kapsıyor?

Kamu işçilerinin toplu sözleşme zammında son durum yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları ile "Kamu işçisi kimdir ve kimleri kapsıyor?" soruları yanıtını arıyor. İşte yapılan son açıklamalar ile merak edilen sorular ve yanıtları...

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  • Kamu işçisi kimdir, kimleri kapsıyor? 700 bin işçiye toplu iş sözleşmesiyle zam geliyor!

    Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi zammı refah payı dahil yüzde 45 olarak açıklandı. En düşük kamu işçisi maaşı ise 15 bin TL'ye çıkarıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu işçisine zam pazarlığının detayları açıklanırken "Kamu işçisi nedir, kimlerdir, kime denir?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
  • Kamu işçisi kimdir, kimleri kapsıyor? 700 bin işçiye toplu iş sözleşmesiyle zam geliyor!

    KAMU İŞÇİLERİ KİMLERDİR?

    Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. Kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamakta.
  • Kamu işçisi kimdir, kimleri kapsıyor? 700 bin işçiye toplu iş sözleşmesiyle zam geliyor!

    Tüm kamu hizmeti görevlilerini "memur" kavramı altında yer almakta. Her kamu görevlisi, memur değildir. Kamu görevlilerinin memur sayılabilmesi için, 657 sayılı yasanın 1'inci maddesinde sayılan kurumlardan aylık almak suretiyle asli ve sürekli olarak görev yapması ve atama ile göreve getirilmiş olması gerekir.
  • Kamu işçisi kimdir, kimleri kapsıyor? 700 bin işçiye toplu iş sözleşmesiyle zam geliyor!

    KAMU İŞÇİSİ KİMLERİ KAPSAR?

    657 Sayılı Kanun'a tabi olan memur personeli; 2914 sayılı YÖK Personel Kanunu'na tabi ÖĞRETİM ELEMENLARINI, 2802 Sayılı Kanun'a tabi HAKİM VE SAVCILARI, 926 Sayılı Kanun'a tabi ASKERİ PERSONELİ, 399 Sayılı Kararname'ye tabi KADROLU ve SÖZLEŞMELİ personeli, sözleşmeli çalışan ÖĞRETMENLERİ ve SAĞLIK PERSONELİNİ kapsar.
  • Kamu işçisi kimdir, kimleri kapsıyor? 700 bin işçiye toplu iş sözleşmesiyle zam geliyor!

    Mevzuata göre; 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından 2011 yılından başlamak üzere Devlet memurları için sicil raporu doldurulmayacaktır. Geçmiş yıllara ait sicil raporlarının, 1/1/2011 tarihinden başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.
  • Kamu işçisi kimdir, kimleri kapsıyor? 700 bin işçiye toplu iş sözleşmesiyle zam geliyor!

    657 sayılı Kanun dışındaki kanunlarda yer alan sicil ve değerlendirmeye ilişkin hükümlerde bir değişiklik yapılmadığından bu hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. Diğer kanunların sicil konusunda 657 sayılı Kanuna atıf yapan hükümlerinin uygulama imkanı kalmadığından bu hükümler uyarınca işlem yapılmaması gerekmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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