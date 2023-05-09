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Kamu işçisi toplu sözleşme zammı açıklandı! 2023 en düşük kamu işçisi maaşı belli oldu!

Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri 700 bin kamu işçisi tarafından yakından takip ediliyor. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine yüzde 45 oranında zam yapılacağını açıkladı. 2023 ve 2024 yıllarında uygulanacak olan zam oranı açıklanırken kamu işçilerinin alacağı aylık brüt taban ücreti de netleşti. İşte en düşük kamu işçisi maaşı...

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  • Kamu işçisi toplu sözleşme zammı belli oldu! 2023 - 2024 En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam yapıldı?

    En düşük kamu işçisi maaşı, kamu işçileri toplu sözleşme zam oranının belirlenmesinin ardından gündeme geldi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Başkanlarıyla birlikte Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 - 2024 tarihlerinde kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 oranında zam yapıldığını açıkladı. Son dakika açıklamalarının ardından kamu kurumlarında çalışan 700 bin işçinin gözü "En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam yapıldı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 - 2024 En düşük kamu işçisi maaşı hakkında merak edilen detaylar...
  • Kamu işçisi toplu sözleşme zammı belli oldu! 2023 - 2024 En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam yapıldı?

    TOPLANTI BEŞTEPE'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Kamu işçilerine yapılacak zammın açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer aldı.
  • Kamu işçisi toplu sözleşme zammı belli oldu! 2023 - 2024 En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam yapıldı?

    TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI!

    Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün bugün imzalandı.
  • Kamu işçisi toplu sözleşme zammı belli oldu! 2023 - 2024 En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam yapıldı?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda yaptığı açıklamalar şöyle:

    "Vicdanımı, değerlerimi bir kenara koymadan, ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan, hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapmak istedim. Bu neticede bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Bugüne hazırlığımızı yaptık. Kamu toplu iş sözleşmeleri imza töreni vesilesiyle milletimizin huzurundayız. Bu protokolle yaklaşık 700 bin işçi kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz.

    6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, medikal kurtarmacılarımıza, şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum.
  • Kamu işçisi toplu sözleşme zammı belli oldu! 2023 - 2024 En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam yapıldı?

    "REFAH PAYI DAHİL YÜZDE 45 ZAM YAPIYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün imzalanacak protokelle kamu işçilerimizin taban ücretleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz." dedi.
  • Kamu işçisi toplu sözleşme zammı belli oldu! 2023 - 2024 En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam yapıldı?

    EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti; Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin TL’ye çıkartıyoruz. Yüzde 4 ile yüzde 6 prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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