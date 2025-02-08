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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

        Kamu muhasebatında 2025 yılında uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:19
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        Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Tebliğle, kamu muhasebatına yönelik kasa, muhasebe yetkilisi mutemedi ve ön ödeme işlemleri gibi konular düzenlendi, bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları belirlendi.

        Buna göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı 10 bin lira ile 160 bin lira arasında, harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları 6 bin 300 lira ile 4 milyon 718 bin lira arasında, özel bütçeli idareler için avans sınırları 12 bin 300 lira ile 8 milyon 807 bin lira arasında, alındı birim fiyatları da belgenin türüne göre 4,5 lira ile 280 lira arasında olacak.

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