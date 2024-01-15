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        Haberler Gündem Güncel Kamyon şoföründen çekiçli saldırı!

        Trafikte tartıştığı adama çekiç ile saldırdı

        Bursa'da kaydedilen bir görüntü dehşete düşürdü. Olayda bir kamyon şoförü tartıştığı sürücüye çekiçle saldırdı. O anlar anbean cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:22
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        Kamyon şoföründen çekiçli saldırı!
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        Bursa’da yolda sözlü tartışmaya başladığı adama çekiç ile saldıran şoför amatör kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, 12:30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit kavşağında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, iki şoför yolda sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Kamyon şoförü, sinirlenerek video çeken başka bir şoföre çekiç ile saldırdı.

        O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, saldırıya uğrayan şoför, “Küfür etmeye devam et, avukatım ile görüşürsün” dedi.

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        #haberler
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