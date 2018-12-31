22 yaşındaki hasta, kırmızı gözyaşlarıyla doktorları şaşkına çevirdi. Uzmanlar, tıpta haemolakriya olarak bilinen kan ağlamanın çok nadir bir tıbbi durum olduğunu söyledi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; yapılan testler karşısında kan ağlayan adamın sağlığının normal olduğu tespit edildi. Ayrıca doktorlar kanlı gözyaşlarının sebebinin tespit edilemediğini bildirdiler.

Gözlerinden iki kez kan aktığını gören ismi verilmeyen adam vakit kaybetmeden hastaneye gitti ancak yapılan testler herhangi bir sorun olmadığını gösterdi.

BMJ Vaka Raporları'nda yazan doktorlara göre; bu durumun altta yatan birkaç nedeni olabilir.

KAN AĞLAMANIN YAKLAŞIK YÜZDE 30'UNUN SEBEBİ BİLİNEMİYOR

Baş yazar Dr. Robert James, “Haemolakriya, hastanın normal gözyaşı yerine kanlı gözyaşlarına sahip olduğu bir durumdur ve bir dizi hastalığın belirtisidir" diye konuştu.

Kan ağlamanın yaklaşık yüzde 30'unun sebebi bilinemiyor.

Dr. Robert James, “Kanlı gözyaşı göz arkasındaki bezlerde (lakrimal) bir tümörün göstergesi olabilir. Ciddi bakteriyel konjonktivit veya gözde lokal yaralanma da bunun sebebi olabilir" açıklamasında bulundu.

Dr. James sözlerini şöyle sürdürdü: "Gözlerdeki enfeksiyonlar, yüz yaralanmaları, gözlerde veya göz etrafında tümörler, burun kanaması veya kan hastalıkları da kan içeren gözyaşı üretimine yol açabilir" dedi.

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