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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da kan donduran olay! 4 saatlik öldüren işkence! - Güncel öne çıkan haberler
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Kan donduran olay! 4 saatlik öldüren işkence!

Adana'da bir süre önce silahlı saldırıya uğrayan Şahin ve Musa Koç kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündükleri 20 yaşındaki Efe Beytekin´i, yeğenleriyle silahla tehdit edip, kaçırdı. Evlerinin deposunda sandalyeye oturttukları Beytekin'i yaklaşık 4 saat boyunca sopa, su hortumu, tekme ve yumruklarla döven şüpheliler, fenalaşması üzerine ambulans çağırdı. Kırılan kaburgaları akciğerine batan ve beyin kanaması geçiren Beytekin hayatını kaybederken, operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Son dakika: Adana'da kan donduran olay! 4 saatlik öldüren işkence! - Güncel öne çıkan haberler
4 saatlik öldüren işkence! Vahşet!
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DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Koza Mahallesi´nde 14 Kasım gecesi evlerinden çıkan Şahin (47) ve Musa Koç (29) kardeşler, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

SALDIRININ ARDINDAN TEDAVİ GÖRDÜLER

Vahşice &ouml;ld&uuml;r&uuml;len Efe Beytekin 20 yaşındaydı.
Vahşice öldürülen Efe Beytekin 20 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre silahtan çıkan saçmalarla kolundan yaralanan Şahin Koç ile sırtından yaralanan kardeşi Musa Koç, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ŞÜPHELENDİKLERİ KİŞİNİN YANINA GİTTİLER

Koç kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündüğü Efe Beytekin´in (20), arkadaşı Ahmet Serkan Ceylan (19) ile Baraj Caddesi´nde oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine Şahin Koç, yeğenleri M.K. (17) ve Mert Palabıyık (18) ile 27 Kasım günü saat 01.00 sıralarında Beytekin´in yanına gitti.

OTOMOBİLE BİNDİRİP DEPOYA GÖTÜRDÜLER

Şahin Koç, kendisini görünce kaçmaya çalışan Beytekin'i yakalayıp, silahla tehdit ederek otomobile bindirip, evlerinin deposuna götürdü.

SOPA VE SU HORTUMUYLA DÖVÜP, BIÇAKLADILAR

Şüpheliler Şahin Koç, kardeşleri Mehmet (52) ve Musa Koç ile yeğenleri M.K. ve Mert Palabıyık, iddiaya göre, sandalyeye oturttukları Efe Beytekin´i sopa, su hortumu, tekme ve yumrukla dövdü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

M.K., kendisini korumaya çalışan Beytekin´i bacaklarından bıçakladı. Yaklaşık 4 saat süren işkencenin ardından fenalaşan Beytekin, kanlar içinde yere yığıldı.

ŞÜPHELİLER POLİSE İHBARDA BULUNDU

Şüpheliler, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, silahlı yaralama olayına karışan bir şüpheliyi polise teslim edecekleri ihbarında bulundu.

AMBULANS İSTEDİLER

Beytekin´in kendine gelmemesi üzerine şüpheliler bu kez ambulans talebinde bulundu. Adrese gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beytekin´i ambulansla bir özel hastaneye götürdü.

KABURGALARI AKCİĞERİNE BATTI, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Efe Beytekin´in kırılan kaburgalarının akciğerine battığı ve beyin kanaması geçirdiği saptandı. Sırtında ve bacaklarında da kırıklar oluşan Beytekin, yapılan tüm müdahalelere karşın yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybetti.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Efe Beytekin´i kaçırıp, dövdüğü belirlenen 6 şüpheli ile saklanmalarına yardımcı olan Yunus G. (35), Mahmut G. (38) ve Hacı Ç. (32), işkence sırasında evde bulunan Elif K. (20) ve Esma K.´yi (33) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

KANLI DEPOYU TEMİZLEDİLER

Evin deposunda inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan sopayı ele geçirdi. Ekipler, deponun da temizlendiğini belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ile Mert Palabıyık, Beytekin´i dövdüklerini itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

ZANLILARDAN 6'SI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, Mehmet ve Musa Koç kardeşler ile yeğenleri M.K., Mert Palabıyık ve arkadaşı Ahmet Serkan Ceylan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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