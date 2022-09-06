Kanada'da 10 kişinin öldürüldüğü saldırılarda yeni gelişme 0:00 / 0:00

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Saskatchewan birimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, kardeş oldukları düşünülen Damien Sanderson (31) ile Myles Sanderson'ın (30) pazar sabahı James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 yerde insanlara bıçakla saldırdıkları belirtildi.

RCMP Saskatchewan Sözcüsü Rhonda Blackmore da eyaletin başkenti Regina'da düzenlediği basın toplantısında, "İlk belirlemelere göre saldırılarda 10 kişi öldü. Hastanelere yaralı olarak 15 kişi kaldırıldı. Yaralanıp da kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerin de olabileceğini düşünüyoruz. Bugün eyaletimizde olanlar korkunç. Açık konuşayım, hala 2 şüpheliyi arıyoruz. Saskatchewan ve komşu eyaletlerimizde yaşayanlardan uyanık olmalarını istiyoruz." dedi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLÜ BULUNDU

Kanada polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada 31 yaşındaki Damien Sanderson'ın saldırının gerçekleştiği bölgenin yakınlarında ölü bulunduğunu duyurdu.

Polis, 30 yaşındaki Myles Sanderson'ın ise hala bulunamadığını, muhtemelen yaralı olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Şüphelinin yaralı olsa da tehlikeli olduğu ve tespit edildiği an yetkili makamlara iletilmesi de istendi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.