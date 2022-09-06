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Kanada'da 10 kişinin öldürüldüğü saldırılarda yeni gelişme

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde geçtiğimiz pazar günü birkaç yerde gerçekleşen bıçaklı saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Saldırıları 31 yaşındaki Damien Sanderson ve 30 yaşındaki Myles Sanderson gerçekleştirdiği, silahlı ve tehlikeli olduğu polisler tarafından bildirilmişti. O kardeşlerden birinin ölü bulunduğu açıklandı.

Kanada'da 10 kişinin öldürüldüğü saldırılarda yeni gelişme
Kanada'da 10 kişinin öldürüldüğü saldırılarda yeni gelişme
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Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Saskatchewan birimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, kardeş oldukları düşünülen Damien Sanderson (31) ile Myles Sanderson'ın (30) pazar sabahı James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 yerde insanlara bıçakla saldırdıkları belirtildi.

RCMP Saskatchewan Sözcüsü Rhonda Blackmore da eyaletin başkenti Regina'da düzenlediği basın toplantısında, "İlk belirlemelere göre saldırılarda 10 kişi öldü. Hastanelere yaralı olarak 15 kişi kaldırıldı. Yaralanıp da kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerin de olabileceğini düşünüyoruz. Bugün eyaletimizde olanlar korkunç. Açık konuşayım, hala 2 şüpheliyi arıyoruz. Saskatchewan ve komşu eyaletlerimizde yaşayanlardan uyanık olmalarını istiyoruz." dedi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLÜ BULUNDU

Kanada polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada 31 yaşındaki Damien Sanderson'ın saldırının gerçekleştiği bölgenin yakınlarında ölü bulunduğunu duyurdu.

Polis, 30 yaşındaki Myles Sanderson'ın ise hala bulunamadığını, muhtemelen yaralı olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Şüphelinin yaralı olsa da tehlikeli olduğu ve tespit edildiği an yetkili makamlara iletilmesi de istendi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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