Kanada ve Yeni Zelanda'da radyolar taciz belgeselinden sonra Michael Jackson şarkıları çalmıyor

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Yeni Zelanda ve Kanada'daki bazı radyo kanallarının, Michael Jackson'ın şarkılarını "Leaving Neverland" adlı belgeselde ünlü yıldız hakkında yeni cinsel taciz iddialarının gündeme getirilmesinin ardından şarkı listelerinden çıkardıkları belirtildi.
HBO kanalında yayımlanmaya başlayan iki bölümlük belgeselde Wade Jobson ve James Safechuck, Michael Jakcson'ın kendilerine çocukken birkaç yıl boyunca cinsel tacizde bulunduğunu anlatıyor.
Belgeseli 'linç' diye tanımlayan Jackson'ın ailesi HBO kanalına dava açtı.
Yeni Zelanda'da birkaç büyük radyo kanalı Michael Jackson'ın şarkılarını çalmama kararı aldı.
Bu kanallar arasında yer alan özel MediaWorks Radyo'nun Müdürü Leon Wratt "Michael Jackson şu anda şarkı listemizde yok. Bu, dinleyicilerimizin ve tercihlerinin bir yansıması. Bizim işimiz, radyo kanallarının insanların duymak istediği müziği çaldığından emin olmak." dedi.
Rakip NZME Radyo kanalı da Michael Jackson şarkıları çalmama karaı aldı.
Devlet radyo kanalı Radio NZ de, Jackson'ın şarkılarını sadece "bir haberin parçasıysa ya da bir yorum yapılırken renk vermesi için arka planda" çalınacağını açıkladı.
Kanada'nın Montreal kentindeki üç radyo kanalı da Jackson'ın şarkılarını çalmaya son verdi. Kanada'daki diğer radyo kanalları da durumu izlediklerini belirtti.
Channel 4 ile birlikte filmi yapan HBO, Jackson Vakfı tarafından eski bir sözleşmede yer alan itibarla ilgili bir madde nedeniyle dava ediliyor.
Michael Jackson'ın ailesi, ünlü pop yıldızının masum olduğunu ve mahkemede aklandığını savunuyor.
Yönetmen Dan Reed, belgeselin çekimlerine başlamadan önce ne Vakıf ne de Jackson'ın ailesiyle temas halinde olduğunu söyledi.
Belgeselci, "Jackson'ın, avukatlarının, itirazlarının ve yalanlamalarının çoğuna filmde yer verildi. Bu tek taraflı bir film değil Jackson'ın tarafını da görebilirsiniz" demişti.
Jackson'ın ailesi ise "Jackson'ın artık rahat uyumasına izin verilmesi ve Michael'ı savunmaktan yorulduklarını" söylemişti.
Reed'in buna yanıtı ise "Biz Michael Jackson'ı araştırmıyoruz. Biz hayattaki iki mağdurun öykülerini anlatıyoruz. Onların da duyulmaya hakkı var. Aile bunun parayla ilgili olduğunu savunuyor ancak ikisi de tek bir kuruş para almadı, almayacaklar. Bu filmde maddi çıkarlar yok" şeklinde olmuştu.
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