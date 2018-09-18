SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Yapay trans yağ
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Kanada, yapay trans yağlı ürünleri yasakladı, 2 yıl süre verdi

Hidrojenize edilmiş yapay trans yağların kullanımını yasaklayan Kanada Sağlık Bakanlığı, içeriğinde bu maddelerin bulunduğu gıda ürünlerinin piyasadan çekilmesi için üretici firmalara 2 yıl süre verdi

18.09.2018 - 12:23 | Güncelleme:

Kanada Sağlık Bakanlığı, hidrojenize edilmiş yapay trans yağların kullanımını resmen yasakladı. Kanada Sağlık Bakanı Ginette Petitpas Taylor, yaptığı yazılı açıklamada, hidrojenize edilmiş yağların (PHO) yasaklandığını duyurdu. Taylor, yasak kapsamına ülke içinde üretilen gıda ürünlerinin yanı sıra ithal gıdaların da dahil edildiğini aktardı.

"TRANS YAĞLAR, KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Bu kararın, Kanada'da önde gelen ölüm nedenlerinden olan kalp hastalığı riskini azaltmada anahtar işlevi göreceğini vurgulayan Taylor, şu ifadeleri kullandı: "Trans yağlar, kalp hastalığına yönelik bir risk faktörü olan kanda kötü kolesterol seviyelerini (düşük yoğunluklu lipoprotein - HDL) yükseltirken, kalp hastalıklarına karşı koruyan iyi kolesterolün (yüksek yoğunluklu lipoprotein - LDL) kan seviyelerini de azaltır. Sağlık Bakanı olarak, Kanada'da ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olan kalp hastalığındaki artışla çok ilgileniyorum. Aldığımız bu kararın, Kanadalıları bu yağların neden olduğu kronik hastalıklardan koruyacağına inanıyorum."

MARKETLERDE YAPAY TRANS YAĞLI ÜRÜN KALMAYACAK

Öte yandan, yapay trans yağların kullanıldığı gıdaların piyasadan çekilmesi için üretici firmalara bakanlık tarafından 2 yıl süre verildi. Firmalar bu süre zarfında hidrojenize edilmiş yapay trans yağları tedarik listelerinden çıkaracak. Bakan Taylor, 17 Eylül 2018 tarihinin esas alındığı uygulama kararı gereğince, 17 Eylül 2020'de hiçbir markette gıda ürünlerinde hidrojenize edilmiş yapay trans yağ bulunmayacağını kaydetti.

HİDROJENİZE EDİLMİŞ YAPAY TRANS YAĞ NEDİR?

Doğal olmayan, tamamen sentetik olan yapay trans yağlar, sıvı bitki yağlarının hidrojen ile ısıtılması sonucu elde ediliyor. Ucuz olduğu için bazı üretici firmalar tarafından tercih edilen bu yağlar özellikle erken ölümlerde önemli bir etken olarak gösteriliyor. Bu tür yağların en önemli zararının, "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL'yi artırması ve "iyi kolesterol" olan HDL'yi azaltması olduğu belirtiliyor. Bilimsel araştırmalar, trans yağ seviyesi yüksek olanların kalp krizi geçirme riskinin, normal beslenenlere göre 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Trans yağların ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatarak diyabet, kas kaybı, kanser, obezite, kalp hastalıkları, kısırlık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, alzaymır ve parkinson, hücre fonksiyon bozukluğu, kandaki yağ oranı yüksekliği, anne sütü kalitesinde düşüş ve düşük doğum riski gibi hastalıklara yol açtığı kaydediliyor. Hidrojenize edilmiş yağlar genellikle hazır patates kızartmaları, cips, kraker, bisküvi, çikolata, gofret ve benzeri besinlerde kullanılıyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X