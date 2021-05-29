Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDiğer
ABONE OL

Kanada’da 1978 yılında kapatılan yatılı okulun alanında 215 çocuğun gömüldüğüne dair kanıt !

Kanada’da akılalmaz olay, 1978'de kapatılan eski bir yatılı okul alanında bulunan 215 çocuğun gömüldüğüne ilişkin kanıtın bulunmasıyla gerçekleşti.

Kanada’da 1978 yılında kapatılan yatılı okulun alanında 215 çocuğun gömüldüğüne dair kanıt !
Reuters / HABERTURK.COM

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, cuma günü yaptığı açıklamada, eski bir yatılı okulun sahasında bazıları üç yaşında olan 215 çocuğun kalıntılarının bulunmasının ardından olayın içler acısı olduğunu belirtti.

215 çocuğun gömüldüğüne ilişkin tespit, radar sistemi aracılığıyla yapıldı.

KANADA’DA KOLONYAL SİSTEMİN PARÇASI OKULLAR

Olayda bahsi geçen 215 çocuk Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Yerli Konut Okulu öğrencileriydi. 1978 yılında kapatıldığı bildirilen okul Kanada’da 1874-1996 yılları arasında faaliyet gösteren yatılı okul sistemin parçasından sadece biriydi.

Okul, yerli çocukları kendi topluluklarından çalan bir kolonyal politikanın parçasıydı. Binlerce çocuk bu okullara gönderildi, bir daha ailelerine geri dönmedi. Hükûmetin zorunlu asimilasyon politikalarından biri olan okullar Kanada’da yatılı okul sisteminin bir parçası olarak 19.yüzyılda hayata geçti.

OKULLARA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN 6 YILLIK SORUŞTURMA

2015 yılında bu okulların kültürel soykırım yaptığına ilişkin bir raporda, 1840'lardan 1990'lara kadar Kanada’nı başkenti Ottawa adına Hristiyan kiliseleri tarafından yönetilen okullara giden 150 binden fazla çocuğun maruz kaldığı korkunç fiziksel istismar, tecavüz, yetersiz beslenme ve diğer vahşet belgelendi. Bu okullara giden 4 binden fazla çocuğun okul devam ederken öldüğü Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu tarafından tespit edildi.

KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU’DAN TEPKİ: ‘‘OLAY İÇLER ACISI’’

Twitter’dan yaptığı açıklamada Kanada Başbakanı Justin Trudeau haberi, ‘‘Ülke tarihimizin karanlık ve utanç verici bölümünün acı bir hatırlatıcısı’’ olarak nitelendirdi. 2008 yılında artık faaliyet göstermeyen okullara ilişkin hükûmet özür dilemişti.

OKUL ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNÜ BELGELEMEDİ

Kamloops kentindeki toplulukta temsilci olan Rosanne Casimir, okulun çocukların ölümünü belgelemediğini aktardı. Casimir, bu okullarda çocuklara yapılan kültürel soykırımı kanıtlamak için her zaman savaşmak zorunda kaldıklarını aktararak ‘‘korkunç bir tarih’’ açıklamasını yaptı.

2000’li yılların başından itibaren kayıp çocuklara yönelik arayışın başlatıldığını ancak çocukların basitçe kaçtığı yönündeki teorilerin ortaya atıldığını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Myanmar’da tansiyon yükseldi! Ülkede askerî rejime karşı muhalifler yeni savunma birliği kurdu
DÜNYAMyanmar’da askerî cuntaya karşı yeni savunma birliği ...
Filipinler’in Suudi Arabistan’a işçi gönderme yasağı iki gün sürdü
DÜNYAFilipinler-Suudi Arabistan işçi gönderme krizi
Yunan adalarında ‘‘kapalı göçmen kampları’’ için AB çapında ihale
DÜNYAYunan adalarında ‘‘kapalı göçmen kampları’’ için ...
Tunus, BM'nin İsrail ihlallerini soruşturacak uluslararası komisyona destek verdi
DÜNYATunus'tan İsrail'in ihlallerini soruşturacak ...
18 yaşındaki genç, ''Siyah Yaşamlar Önemlidir'' aktivistine cinayet komplosu kurmakla suçlanıyor
DÜNYABlack Lives Matter aktivistine saldırıda cinayet ...
Tartışmalı bölgede Çin’e ait gemiler 18.kez Japonya kara sularına girdi
DÜNYADoğu Çin Denizi gerilimi
Japonya ve İngiltere’den "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için iş birliği
DÜNYAJaponya ve İngiltere’den iş birliği
Kolombiya'da 1 ayını dolduran hükümet karşıtı protestolarda olaylar çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYAKolombiya'da karışıklık devam ediyor
ABD, yolcu uçağını "zorla" indiren Belarus'a kapsamlı yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor
DÜNYAABD'den Belarus'a 'kapsamlı yaptırım' hazırlığı
ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturacak komisyonun kurulmasını bloke etti
DÜNYACumhuriyetçilerden Kongre baskını soruşturmasına izin ...