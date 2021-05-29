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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, cuma günü yaptığı açıklamada, eski bir yatılı okulun sahasında bazıları üç yaşında olan 215 çocuğun kalıntılarının bulunmasının ardından olayın içler acısı olduğunu belirtti.

215 çocuğun gömüldüğüne ilişkin tespit, radar sistemi aracılığıyla yapıldı.

KANADA’DA KOLONYAL SİSTEMİN PARÇASI OKULLAR

Olayda bahsi geçen 215 çocuk Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Yerli Konut Okulu öğrencileriydi. 1978 yılında kapatıldığı bildirilen okul Kanada’da 1874-1996 yılları arasında faaliyet gösteren yatılı okul sistemin parçasından sadece biriydi.

Okul, yerli çocukları kendi topluluklarından çalan bir kolonyal politikanın parçasıydı. Binlerce çocuk bu okullara gönderildi, bir daha ailelerine geri dönmedi. Hükûmetin zorunlu asimilasyon politikalarından biri olan okullar Kanada’da yatılı okul sisteminin bir parçası olarak 19.yüzyılda hayata geçti.

OKULLARA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN 6 YILLIK SORUŞTURMA

2015 yılında bu okulların kültürel soykırım yaptığına ilişkin bir raporda, 1840'lardan 1990'lara kadar Kanada’nı başkenti Ottawa adına Hristiyan kiliseleri tarafından yönetilen okullara giden 150 binden fazla çocuğun maruz kaldığı korkunç fiziksel istismar, tecavüz, yetersiz beslenme ve diğer vahşet belgelendi. Bu okullara giden 4 binden fazla çocuğun okul devam ederken öldüğü Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu tarafından tespit edildi.

KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU’DAN TEPKİ: ‘‘OLAY İÇLER ACISI’’

Twitter’dan yaptığı açıklamada Kanada Başbakanı Justin Trudeau haberi, ‘‘Ülke tarihimizin karanlık ve utanç verici bölümünün acı bir hatırlatıcısı’’ olarak nitelendirdi. 2008 yılında artık faaliyet göstermeyen okullara ilişkin hükûmet özür dilemişti.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021

OKUL ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNÜ BELGELEMEDİ

Kamloops kentindeki toplulukta temsilci olan Rosanne Casimir, okulun çocukların ölümünü belgelemediğini aktardı. Casimir, bu okullarda çocuklara yapılan kültürel soykırımı kanıtlamak için her zaman savaşmak zorunda kaldıklarını aktararak ‘‘korkunç bir tarih’’ açıklamasını yaptı.

2000’li yılların başından itibaren kayıp çocuklara yönelik arayışın başlatıldığını ancak çocukların basitçe kaçtığı yönündeki teorilerin ortaya atıldığını söyledi.