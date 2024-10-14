Kanala uçan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet kanala uçtu. Kazada 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 14.10.2024 - 14:24 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:24
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Erdemli'de 70 yaşındaki Ahmet Akçıl idaresindeki motosiklet, Limonlu Mahallesi Çaylar Sokak'ta kontrolden çıkarak 2 metrelik şarampolden yuvarlanarak kanala düştü.
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Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
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Kaza yerine ulaşan ekipler, Akçıl’ın hayatını kaybettiğini belirledi.