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        Haberler Gündem Güncel Kanala uçan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kanala uçan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet kanala uçtu. Kazada 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:24 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:24
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        Erdemli'de 70 yaşındaki Ahmet Akçıl idaresindeki motosiklet, Limonlu Mahallesi Çaylar Sokak'ta kontrolden çıkarak 2 metrelik şarampolden yuvarlanarak kanala düştü.

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        Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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        Kaza yerine ulaşan ekipler, Akçıl’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Jandarma ve savcının incelemesinin ardından cenaze ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        #Mersin
        #trafik kazası
        #motosiklet kazası
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