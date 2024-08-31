Kanarya Adaları'na aralarında Pakistanlı ve Suriyelilerin de olduğu 249 düzensiz göçmen geldi

İspanya haber ajansı EFE'nin güvenlik güçleri ve acil yardım ekiplerine dayanarak verdiği haberde, toplamda iki ayrı tekneyle El Hierro adasına 174, Büyük Kanarya adasına da 75 olmak üzere 249 düzensiz göçmenin Kanarya Adaları'na ulaştığı kaydedildi.

İlk kez göçmenlerin gönderilmesini savundu Haberi Görüntüle

Yetkililer, El Hierro'ya gelen düzensiz göçmenlerden 51'inin Pakistanlı ve Suriyeli olduğunu, normalde Akdeniz güzergahını kullanan bu ülke vatandaşlarının Moritanya kıyılarından çıkıp Atlas Okyanusu üzerinden İspanya'ya gelmelerinin şaşırttığını ifade etti.

Düzensiz göçmenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.