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        Haberler Dünya Kanarya Adaları'na aralarında Pakistanlı ve Suriyelilerin de olduğu 249 düzensiz göçmen geldi | Dış Haberler

        Kanarya Adaları'na aralarında Pakistanlı ve Suriyelilerin de olduğu 249 düzensiz göçmen geldi

        İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna aralarında Pakistanlı ve Suriyelilerin de olduğu 249 düzensiz göçmen geldiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:52 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:52
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        Pakistanlı ve Suriyeli göçmenler Kanarya Adaları'nda
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        İspanya haber ajansı EFE'nin güvenlik güçleri ve acil yardım ekiplerine dayanarak verdiği haberde, toplamda iki ayrı tekneyle El Hierro adasına 174, Büyük Kanarya adasına da 75 olmak üzere 249 düzensiz göçmenin Kanarya Adaları'na ulaştığı kaydedildi.

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        Yetkililer, El Hierro'ya gelen düzensiz göçmenlerden 51'inin Pakistanlı ve Suriyeli olduğunu, normalde Akdeniz güzergahını kullanan bu ülke vatandaşlarının Moritanya kıyılarından çıkıp Atlas Okyanusu üzerinden İspanya'ya gelmelerinin şaşırttığını ifade etti.

        Düzensiz göçmenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

        İspanya'da başta Kanarya Adaları ile Balear Adaları başta olmak üzere ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısı, bu yılın 8 ayında 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 70'e yakın oranda arttı.

        Resmi verilere göre 1 Ocak-15 Ağustos tarihlerinde İspanya'ya, 22 bin 304'ü Kanarya Adaları'na olmak üzere toplam 31 bin 155 düzensiz göçmen giriş yaptı.

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzensiz göçmen sorununa çözüm bulmak için 27-29 Ağustos'ta Senegal, Gambiya ve Moritanya'ya gitmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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