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        Haberler Dünya İspanya Başbakanı Sanchez, ilk kez düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerini savundu | Dış Haberler

        İspanya Başbakanı Sanchez, ilk kez düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerini savundu

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmelerinin zorunluluk olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:54 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:54
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        İlk kez göçmenlerin gönderilmesini savundu
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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmelerinin zorunluluk olduğunu söyledi.

        Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınında son aylarda görülen yüksek artışı durdurmak için Moritanya, Gambiya ve Senegal'i kapsayan üç günlük turunu tamamlayan Sanchez, ilk defa düzensiz göçmenlerin geri gönderilmeleri gerektiğini savundu.

        Sanchez, Senegal'in başkenti Dakar'da yaptığı açıklamada, "düzensiz göçü organize eden mafyaya ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele etmenin en iyi yolunun düzenli ve yasal göçü savunmak olduğunu" vurguladı.

        "İspanya'ya yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri AB ve İspanya mevzuatlarına göre esastır." diyen Sanchez, Senegal ve diğer Afrika ülkeleriyle yapılan işbirlikleriyle mevsimsel işçilerin İspanya'ya gelerek daha sonra ülkelerine dönmelerine olanak tanıyan anlaşmaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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        İspanya olarak "göç gerçeğinin bilincinde olduklarını" kaydeden Sanchez, şöyle devam etti:

        "Bizim için göç, bir ahlaki ilke, dayanışma ve onur meselesidir. Göçmen işçilerin İspanyol ekonomisine katkısının yanı sıra sosyal güvenlik ve kamu emeklilik sisteminin sürdürülmesi için önemini biliyoruz."

        İspanya Başbakanı, ayrıca "her türlü ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele edilmesi gerektiğini, kadınların ve kız çocukların haklarını koruyan yaklaşımları benimsediklerini" dile getirdi.

        "İnsan kaçakçılığını yürüten suç ağlarının sürekli büyümesinden üzüntü duyduğunu" ifade eden Sanchez, bu örgütlerin binlerce kişinin hayatıyla oynadığına ve kaçakçılık, terörizm gibi diğer yasa dışı örgütlerle de bağlantılı olduklarına dikkati çekti.

        GÖÇMEN SAYISI YÜZDE 70 ARTTI

        İspanya'da başta Kanarya Adaları ile Balear Adaları olmak üzere ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısında bu yılın ilk 8 ayında 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 70'e yakın oranda artış kaydedildi.

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        Resmi verilere göre 1 Ocak-15 Ağustos'ta İspanya'ya, 22 bin 304'ü Kanarya Adalarına olmak üzere toplam 31 bin 155 düzensiz göçmen giriş yaptı.

        Sanchez'in üç Afrika ülkesini ziyaret ettiği bugünlerde de 1000'e yakın düzensiz göçmen ülkeye girdi.

        Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'da da benzer sorunlar yaşanırken, düzensiz göçmenlerin barındığı sosyal merkezlerdeki doluluk oranının yüzde 479'u bulduğu belirtiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İspanya
        #göçmen
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