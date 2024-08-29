İspanya Başbakanı Sanchez, ilk kez düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerini savundu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmelerinin zorunluluk olduğunu söyledi.

Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınında son aylarda görülen yüksek artışı durdurmak için Moritanya, Gambiya ve Senegal'i kapsayan üç günlük turunu tamamlayan Sanchez, ilk defa düzensiz göçmenlerin geri gönderilmeleri gerektiğini savundu.

Sanchez, Senegal'in başkenti Dakar'da yaptığı açıklamada, "düzensiz göçü organize eden mafyaya ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele etmenin en iyi yolunun düzenli ve yasal göçü savunmak olduğunu" vurguladı.

"İspanya'ya yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri AB ve İspanya mevzuatlarına göre esastır." diyen Sanchez, Senegal ve diğer Afrika ülkeleriyle yapılan işbirlikleriyle mevsimsel işçilerin İspanya'ya gelerek daha sonra ülkelerine dönmelerine olanak tanıyan anlaşmaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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İspanya olarak "göç gerçeğinin bilincinde olduklarını" kaydeden Sanchez, şöyle devam etti:

"Bizim için göç, bir ahlaki ilke, dayanışma ve onur meselesidir. Göçmen işçilerin İspanyol ekonomisine katkısının yanı sıra sosyal güvenlik ve kamu emeklilik sisteminin sürdürülmesi için önemini biliyoruz."