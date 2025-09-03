3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlit Kandili'ne özel yayınlanacak programlar
Mevlit Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba bugün tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu özel gün dolayısıyla bazı kanallarda kandile özel programlar yayınlanacak. Söz konusu programlar akşam 20.00 ile 01.00 saatleri arasında izleyiciyle buluşacak. İşte, 2025 Kandil program takvimi...
Giriş: 03.09.2025 - 14:28 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:28
ATV
20.00 - Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
KANAL 7
20.15 - Mevlid Kandili Özel Başakşehir Merkez Cami (Kadıköy Vaizi Ahmet Yılmaz sunumuyla)