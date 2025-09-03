Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Kandil programları 3 Eylül 2025 Çarşamba bugün: Mevlid Kandiline özel yayınlanacak programlar ATV, Kanal 7, NOW, TRT 1

        3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlit Kandili'ne özel yayınlanacak programlar

        Mevlit Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba bugün tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu özel gün dolayısıyla bazı kanallarda kandile özel programlar yayınlanacak. Söz konusu programlar akşam 20.00 ile 01.00 saatleri arasında izleyiciyle buluşacak. İşte, 2025 Kandil program takvimi...

        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 14:28 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:28
        1

        Mevlit Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak ediliyor. Bu kapsamda bazı kanallarda kandile özel programlar düzenlenecek. Söz konusu kandil programları akşam 20.00 ile 01.00 arasında yayınlanacak. İşte, 2025 Kandil program takvimi...

        2

        ATV

        20.00 - Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

        3

        KANAL 7

        20.15 - Mevlid Kandili Özel Başakşehir Merkez Cami (Kadıköy Vaizi Ahmet Yılmaz sunumuyla)

        4

        TRT1

        21.15 - Mevlid Gecesi Özel (Mevlid Gecesi Özel programı, Ankara Millet Camii'nden canlı yayınla ekrana geliyor.

        5

        NOW TV

        01.00 - Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel

