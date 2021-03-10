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Kandil simidi tarifi: Kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil günlerinde evlerde yapılan sıcacık kandil simitleri komşulara dağıtmak ve güzel dileklerde bulunmak adettendir. AlLah'ın rahmet ve bereketinin arttığı günlerde siz de evinizde kandil simidi yapmak istiyorsanız haberimizde yer alan tariften yararlanabilirsiniz. Kandil simidi nasıl yapılır? İşte kandil simidi tarifi ve gereken malzemeler...

Kandil simidi tarifi: Kandil simidi nasıl yapılır?

Evinizde bulunan malzmeleerden kısa sürede lezzettli kandil simitleri yapabilir ve komşularınıza ikram edebilirsiniz. Kandil simitleri ile mübarek üç aylarda komşularınızın yüzünü güldürebilirsiniz. Kandil simidi nasıl yapılır? İşte kandil simidi tarifi için gereken malzemeler...

KANDİL SİMİDİ TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-250 gr tereyağı veya margarin ( tavaya konulup yarısı erimis yarısı erimeden kalmış olacak )
- 1 cay bardağı sıvı yağ
- 1 cay bardağı yogurt
- 1 yumurtanın sarısı hamurun icine yumurta akı üzerine
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz seker
- 1 çay kaşığımahlep
- 1 çay kaşığı dolu kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 4 4.5 su bardağı kadar un

Üzeri için;

-Susam

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba ocakta yarısı erimis, yarısı icinde erimeden kalmis tereyağı veya margarin ekleyin. Yumurta sarısı, sıvı yağ, yoğurt ilava ederek, az şeker ve tuz son olarakta kabartma tozu koyarak karıştırın. Üzerine alabildiğince un ilave edin.

Hamuru 15 - 20 dakika dinlendirin daha sonrasında ceviz büyüklüğünde parcalar koparip elimizle tezgah arasında silindir şeklinde yuvarlayip küçük simit sekli verin.

Simitleri once yumurta akına sonra susama bulayıp 175 derece ısınmış fırında pembeleşene kadar pişer.

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