Kanser tedavisinde geleceğe dair umut: Kişiye özel aşı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ürün, ABD'de kişiye özel kanser aşısının 9 böbrek kanseri hastasında tam iyileşme sağladığı deneysel çalışmayı değerlendirdi.

Söz konusu çalışmanın kıdemli araştırmacısı Harvard-Dana-Farber Kanser Enstitüsünden Prof.Dr. Toni Choueiri'nin de eski öğrencisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ürün, dünyanın en prestijli bilim dergilerinden biri olan Nature'de yayımlanan çalışmayı, kanser tedavisinde yeni bir çağın başlangıcı olarak nitelendirdi.

Prof. Dr. Ürün, çalışmanın evre 3 ve evre 4 böbrek kanseri hastalarında, ameliyat sonrası kişiye özel bir kanser aşısının etkisini araştırdığını belirterek, standart tedavi sonrası bu evredeki hastalarda kanserin tekrarlama riskinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

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HASTALARA KENDİ TÜMÖRLERİNDEN GELİŞTİRİLEN ÖZEL BİR AŞI UYGULANIYOR

Bu nedenle, vücudun bağışıklık sistemini tümöre karşı daha güçlü bir şekilde harekete geçiren bir strateji geliştirmenin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Ürün, "Kişiye özel aşılar, hastanın kendi tümöründen alınan mutasyonları hedef alıyor. Neoantijenler dediğimiz bu moleküller, sadece kanser hücrelerinde bulunduğu için bağışıklık sistemi normal hücrelere zarar vermeden doğrudan tümör hücrelerine saldırabiliyor." dedi.

Ürün, çalışmada nasıl bir yöntemin kullanıldığına ilişkin de, "Bu Faz 1 klinik çalışmada ameliyat sonrası 9 hasta, kişiye özel aşıyla tedavi edildi. 5 hasta ek olarak 'ipilimumab' adlı bağışıklık düzenleyici ilaç aldı. Aşı, önce vücudu tümöre karşı eğiten bir dizi dozla başlatıldı, ardından bağışıklık sisteminin hafızasını güçlendirmek için iki ek doz (booster) verildi. Buradaki yenilik, hastalara tamamen kendi tümörlerinden geliştirilen özel bir aşının verilmesi." bilgisini paylaştı.

"AŞI OLDUKÇA GÜVENLİ GÖRÜNÜYOR"

Prof. Dr. Yüksel Ürün, yaklaşık 3 yıllık takip süresinde hiçbir hastada kanserin tekrarlamamasına ilişin de, "T-hücrelerinin (bağışıklık hücreleri) sayısı 166 kat arttı ve bu hücreler 3 yıl boyunca aktif kaldı. 7 hastada, bağışıklık sistemi kanser hücrelerini doğrudan tanıyıp saldırdı. Aşı, böbrek kanserine neden olan önemli gen mutasyonlarını hedef aldı. Bu, kişiye özel aşıların böbrek kanserinde de güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.