Malül Aylığı olarak tanımlanan ve tedavisi zor olan hastalar için hayata geçirilen bu uygulamanın, SGK tarafından ödeme zamanları 12 ila 24 ay arasında farklılık arz edebilen Malül Aylığı ödenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kanser hastalığı ya da diğer ağır hastalıklara yakalanan vatandaşlara yönelik maaş bağlama uygulaması gerçekleştiriliyor! İşte malül aylığı almanın şartları...

MALÜL AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

- En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

- Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması (Bağ-Kur’luların malül aylığı bağlatabilmesi için SGK'ya prim borcu bulunmaması gerekiyor.)

- Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

MALÜL AYLIĞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sigortalı veya sigortalının işvereni, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır.

Kişi yazılı olarak başvurunun ardından yetkili sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu, sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermektedir.

HANGİ HASTALIKLAR İÇİN MALÜL AYLIĞI BAĞLANIYOR ?

- Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

- Epilepsi

- Demans

- Beyin tümörleri

- Parkinson sendromu

- Serebral palsi

- Multiple Skleroz

- Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

- Şizofreni

- Bipolar bozukluk

- Görme azlığı

- Retina kanamaları

- Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

- Anemi

- Kol, bacak gibi organ kaybı

- Behçet hastalığı

- Gastrointestinal kanamalar

- Karaciğer sirozu

- Karaciğer nakli

- Kalp yetmezliği

- Kalp kapak hastalıkları

- Kalp nakli

- Böbrek nakli

- Akciğer nakli

- Tüberküloz

- AIDS

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