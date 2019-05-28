8 ilde eş zamanlı operasyon

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Ramazan ayında vatandaşların hassasiyetlerini kullanarak dolandırıcılık yapan bir çeteyi takibe aldı.



'KANSERLİ ÇOCUĞU AMELİYAT ETTİRECEĞİZ' DEYİP VURGUN YAPMIŞLAR



Çete üyelerinin, kendilerini vali, kaymakam veya belediye başkanı olarak tanıttığı, “kanserli bir çocuk hasta için para topluyoruz, bir bölümünü biz karşıladık ama bir bölümü için yardım gerekiyor” diyerek milyonlarca lira vurgun yaptığı belirlendi.



8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ



İstanbul, Karabük, Samsun, Tekirdağ, İzmir, Antalya, Malatya ve Aydın'da dolandırıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında dolandırıcılık çetesinin lideri olan O.K.'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile fiziki datalar ele geçirildi.



DOLANDIRICILIK ÇETESİ ÜYESİ 18 KİŞİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan çete üyelerinden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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