Kanye West'e Instagram engeli!

Kardashian'ın mahkemede hakimden resmi olarak bekar ilan edilmesi talebinde bulunacağı haberleri yer basında yer alırken, beklenen olmuştu.

Mahkeme Kim Kardashian'ı, artık bekar ilan etmişti. Yani North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşanmıştı.