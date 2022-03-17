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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanye West'e Instagram engeli!

Kanye West'in Instagram hesabı ünlü komedyen Trevor Noah'a ırkçı hakaret saldırısı nedeniyle askıya alındı

HABERTURK.COM
  • Kanye West'e Instagram engeli!

    Adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West'in (44) Instagram hesabının "The Daily Show" adlı programın sunucusu Trevor Noah'a ırkçı bir hakaretle saldıran bir gönderi nedeniyle askıya alındığı bildirildi.
  • Kanye West'e Instagram engeli!

    KANYE WEST'E INSTAGRAM ENGELİ

    Eski eşinin sevgilisi Pete Davidson'ın yazar ortağı olan Noah'a hakaret eden rapçinin hesabı, sosyal medya platformu tarafından 24 saat kilitlendi.
  • Kanye West'e Instagram engeli!

    TACİZ POLİTİKALARINI İHLAL ETTİ

    Ayrıca Reuters'ta yer alan habere göre; platformun sözcüsü, Kanye West’in Instagram’ın tacizle ilgili politikalarını ihlal ettiğini belirtti. Sözcü, Kanye West’in Instagram hesabındaki nefret söylemi, zorbalık ve taciz içeren paylaşımların silindiğini açıkladı.
  • Kanye West'e Instagram engeli!

    West, Kim Kardashian’dan ayrıldığından bu yana sosyal medyada eski eşi ve yeni sevgilisine göndermelerde bulunuyor.

    Kanye West, son olarak Pete Davidson’a şiddet uygulamakla ilgili paylaşımlar yapmıştı.
  • Kanye West'e Instagram engeli!

    BOŞANDILAR!

    Reality show yıldızı Kim Kardashian ile Kanye West, 8 yıl önce ihtişamlı bir törenle nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan ikilinin boşanma davası geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmıştı.
  • Kanye West'e Instagram engeli!

    Kardashian'ın mahkemede hakimden resmi olarak bekar ilan edilmesi talebinde bulunacağı haberleri yer basında yer alırken, beklenen olmuştu.

    Mahkeme Kim Kardashian'ı, artık bekar ilan etmişti. Yani North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşanmıştı.
  • Kanye West'e Instagram engeli!

    ORTAK VELAYET KONUSUNDA HEMFİKİRLER

    Evlilik sözleşmesine bağlı kalan ikiliden West, geçtiğimiz yıl nisan ayında mahkemeye başvuru yapmıştı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etmişti. Çift, ortak velayet konusunda hemfikirdi.

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